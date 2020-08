Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) Die Polizei sucht nach einem Autozerkratzer, der am Freitagabend in Kirchheim sein Unwesen getrieben hat. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 20.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin demnach, wie ein Mann in der Albert-Fritz-Straße an geparkten Fahrzeugen in Richtung der Pleikartsförster Straße vorbeilief und diese mit einem Gegenstand in der Hand zerkratzte. Die Frau sah noch, wie der Täter nach rechts in die Pleikartsförster Straße in Richtung Sportplatz/Im Hüttenbühl abbog.

Die Anwohnerin alarmierte die Polizei, die den Mann aber nicht mehr fand. Dafür aber sechs beschädigte Autos ma Straßenrand.

Der Autozerkratzer soll etwa 30 Jahre alte sein, er trug ein T-Shirt, eine Basecap und eine kurze rote Hose.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. Diese richten sie an Telefon 06221/34180.