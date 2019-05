Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Brand im Bereich der Hardtstraße kam es in der Nacht zum Freitag. Gegen 1.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Gartengrundstück brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube in Flammen stand. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte das Feuer. Offenbar war das Feuer von einer Metalltonne auf die Laube übergegriffen. In der Tonne sollen Buntmetall und Holzreste gelagert worden sein.

Hinweise zu dem Vorfall in der Nacht zum Freitag erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0.