Heidelberg. (pol/mare) Eine Unbekannte hat am Samstag aus einem Mobilfunkladen in der Hauptstraße in Höhe der Fahrtgasse vier iPhones im Wert von rund 4000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Jugendliche betrat gegen 11 Uhr den Laden, nahm aus der Auslage die Smartphones und verließ dann einfach den Shop. Eine Fahndung nach der Unbekannten blieb ergebnislos.

Sie konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 13 bis 15 Jahre alt, dunkelbraune Haare mit rötlichem Stich, die zu einem Zopf beziehungsweise Dutt zusammengebunden waren. Sie trug zur Tatzeit eine dunkelgrüne Daunenjacke mit Streifen.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06221/99-1700 zu melden.