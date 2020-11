Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) Jugendliche haben eine Glasscheibe an einer Haltestelle im Heuauer Weg in Kirchheim zerstört. Das meldet die Polizei.

Am Mittwoch gegen 20.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich dort mehrere Jugendliche aufhalten sollen, die Alkohol konsumieren wurden. Zudem sei die Scheibe der Haltestelle komplett zerstört. An der Haltestelle fand die Polizei vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Diese gaben an, dass gegen 20.15 Uhr einer aus einer Gruppe von drei Jugendlichen mit dem Griff eines Messers die Scheibe eingeschlagen habe, die daraufhin zersplitterte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Wenige Minuten später sollen die Jugendlichen in den Bus in Richtung Sandhausen eingestiegen und weggefahren sein. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Zur Reinigung und Absicherung der Scheibe war die Berufsfeuerwehr sowie ein Verkehrsmeister des Verkehrsverbundes vor Ort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.