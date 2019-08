Heidelberg. (pol/mare) Ein Fahrraddieb ist der Polizei Mittwochnacht in die Falle gegangen. Ein Zeuge brachte die Beamten auf die Spur des 19-Jährigen, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist.

Aber der Reihe nach: Der Mann wurde gegen 2.30 Uhr von einem Zeugen in der Weststadt dabei beobachtet, wie er in der Bergheimer Straße ein Fahrrad an einem Müllcontainer abstellte und sich anschließend an anderen Fahrrädern zu schaffen machte, die in einem nahegelegenen Fahrradständer abgestellt waren.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Als der 19-Jährige die Beamten erblickte, versuchte er noch eilig, das Weite zu suchen, wurde jedoch festgenommen und zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht.

Hier gestand er ein, am Hauptbahnhof kurz zuvor ein Fahrrad gestohlen zu haben. Er wollte sich des Rades entledigen, da es nicht mehr fahrbereit war.

Nach der Vernehmung wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrraddiebstahls und versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt. Derzeit wird geprüft, inwiefern er für weitere Fälle als Tatverdächtiger in Betracht kommt.