Heidelberg. (pol/mare) Ein Fahrraddieb ist in der Nacht auf Samstag auf frischer Tat ertappt worden. Das berichtet die Polizei.

Zeugen beobachteten demnach kurz nach Mitternacht, wie sich ein junger Mann in der Karl-Metz-Straße an Fahrrädern zu schaffen machte, und informierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde kurze Zeit später am Iqbalufer ein 25-jähriger Mann mit einem Fahrrad festgenommen.

Auf dem Polizeirevier wurde seine Identität festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen dauern an.