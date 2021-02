Heidelberg. (pol/mare) Am Freitag und in der Nacht zu Samstag wurden in Heidelberg erneut Wahlplakate zur Landtagswahl beschädigt. Betroffen sind die Plakate aller Parteien, wie die Polizei mitteilt.

In der Hegenichstraße in Kirchheim wurden am Freitagmittag insgesamt 26 Wahlplakate rund um das Kirchheimer Rathaus mit handflächengroßen Aufklebern versehen. In Rohrbach verständigte ein Zeuge am Samstag gegen 0.30 Uhr die Polizei, nachdem er in der Felix-Wankel-Straße vollständig zerstörte Wahlplakate festgestellt hatte, die angezündet worden waren. Ein Plakat brannte noch und wurde von dem Zeugen gelöscht. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

In der Kriegsstraße in Handschuhsheim störte ein Zeitungsausträger am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr drei Männer, die mit unbekannten Gegenständen auf Wahlplakate, die an Straßenlaternen angebracht waren, einschlugen und diese schließlich herunterrissen. Die Polizei, die der Zusteller unverzüglich verständigt hatte, nahm die drei Tatverdächtigen im Alter von 27, 23 und 22 Jahren noch vor Ort fest. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie wieder entlassen. Sie werden sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.