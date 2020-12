Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in die Hotelfachschule auf dem Emmertsgrund kam es am Montagabend. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Vermutlich waren vier Jugendliche am späten Nachmittag in das Gebäude eingedrungen, wo sie mehrere Gegenstände mitnahmen und Türen beschädigten. Gegen 18 Uhr wurden die Täter von einem Zeugen bemerkt, der daraufhin die Polizei alarmierte.

Bei der anschließenden Fahndung nahm die Polizei dann vier 16-Jährige fest, die nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen alle in die Obhut ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben wurden.