Heidelberg. (pol/mare) Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag in den Vodafone-Shop in der Fußgängerzone ein. Das berichtet die Polizei.

Die Menge des entwendeten Diebesguts und die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Da die Einbrecher mit brachialer Gewalt Türen geöffnet haben, wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg zur Absicherung und Verschalung der Haupteinbruchstelle hinzugezogen.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsgeschehen selbst, sowie zu verdächtigen Personen und oder Fahrzeugen geben können, bittet die Polizei, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.