Heidelberg. (pol/rl) Über die unverschlossene Haupteingangstür in der Kettengasse brachen Unbekannte in das Anglistische Seminar der Universität Heidelberg ein. Im Aufenthaltsraum brachen sie mehrere Schränke auf und klauten aus einer Geldkassette Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Täter sollen zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag eingebrochen sein. Am Sonntag davor, 11. Februar, hatte ein Zeugen im Seminar zwei 20-Jährige bemerkt, die keine Angehörigen des Anglistischen Seminars waren. Als die beiden den Zeugen bemerkt hatten, verließen sie zügig das Gebäude.

Dem Zeugen zufolge war einer davon 1,85 Meter groß, hatte blonde Haare und eine schlanke Figur. Er trug ein rotes T-Shirt mit weißen Ärmeln. Der andere soll etwa 1,80 Meter groß sein, hatte dunkle kurze Haare und eine normale Figur.

Wer die beiden etwa 20-jährigen Männer gesehen hat und Hinweise geben kann, kann sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 melden.