Heidelberg. (pol/mare) Einen ungebetenen Gast hatte eine Tanzschule in der Bergheimer Straße in der Nacht zu Sonntag. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 2.15 und 6.30 Uhr brach der Unbekannte über ein Fenster ein. ER hebelte einen Schrank auf und stahl 500 Euro aus einer Geldkassette.

Auch einen Tresor mit über 4000 Euro Bargeld nahm er aus einem Versteck mit. Allerdings biss er sich an dem Safe die Zähne aus - er konnte ihn nicht öffnen. Den demolierten, aber dennoch verschlossenen Tresor fanden die Beamten am nächsten Tag in einem anderen Teil des Gebäudes.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06221/991700 melden können.