Heidelberg. (pol/lyd) Einen besonders dreisten Einbruch leisteten sich bislang unbekannte Täter in der Südstadt, teilt die Polizei mit. Zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagvormittag, 11 Uhr, brachen die Unbekannten in die Kleingartenanlage im Schrebergartenweg ein. Sie betraten vier Parzellen und brachen in zwei Gartenhütten ein, indem sie die Scheiben einschlugen. Anschließend grillten sie in einer der Parzellen und tranken Alkohol. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig steht der Sachschaden fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.