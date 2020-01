Heidelberg. (pol/van) In der Buslinie 32 ist es am Montagmorgen zu einem Diebstahl gekommen. Offenbar hatte es der unbekannte Langfinger auf den Rucksack einer chinesischen Studentin abgesehen, die mit ihrer Mutter unterwegs war. Die Frauen waren gegen 8.40 Uhr an der Haltestelle "Studentenwohnheim" in den Bus in Richtung Hauptbahnhof gestiegen.

Der grüne Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" soll nach Angaben der Polizei an einem Kinderwagen gehangen haben. Darin befanden sich eine Digitalkamera, ein Portmonee mit Bargeld, EC-Karten, chinesische Ausweispapiere und Zugtickets nach Frankfurt im Wert von rund 2000 Euro. Im Zug stellte die Frau das Fehlen ihres Rucksacks fest.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/4569-0.