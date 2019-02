Heidelberg-Bergheim. (pol/sdm) In Heidelberg-Bergheim ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Lkw gekommen. Die Polizei berichtet, dass der 39-jährige Lkw-Fahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Mittermaierstraße in Richtung Ernst-Waltz-Brücke unterwegs war. Beim Linksabbiegen zur Vangerowstraße übersah er einen Radfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der 27-jährige Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Unfallaufnahme begab sich der Fahrradfahrer selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrrad wurde beim Zusammenstoß komplett beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.