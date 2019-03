Heidelberg. (pol/pri/van) Zu einem Unfall kam es am späten Mittwochabend auf der Schlierbacher Landstraße (B37) in Höhe der S-Bahn-Haltestelle Heidelberg-Altstadt am Karlstorbahnhof. Gegen 20.50 Uhr war ein 60-jähriger Volvo-Fahrer aus Heidelberg auf der Schlierbacher Landstraße (B37) in Richtung Schlierbach unterwegs.

Hinter dem Karlstorbahnhof fuhr er in die Einfahrt des Busbahnhofs, um dort zu wenden und dann wieder zurück in Richtung Stadt zu fahren. Beim Wenden kollidierte der Volvo jedoch mit einem Taxi (VW-Caddy), dass ebenfalls in Richtung Schlierbach unterwegs war.

Der 55-jährige Taxi-Fahrer sowie sein Beifahrer, beide aus Mosbach, erlitten bei dem Unfall Prellungen und kamen vorsorglich in die Chirurgie Heidelberg. Der Volvo-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr vor Ort.

Am Volvo entstand 8000 Euro, am VW Caddy 5000 Euro Sachschaden. Da der Unfallhergang noch unklar ist, werden Zeugen gesucht, die sich unter der 0621/174-4140 bei der Polizei melden können.

Update: 7.20 Uhr, Donnerstag, 21. März 2019