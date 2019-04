Heidelberg. (pol/van) Indem sie mit einem Stein die Scheibe der Glastüre einwarfen, verschafften sich am späten Samstagabend zwischen 21.50 und 23 Uhr Unbekannte Zutritt zu dem Seniorenzentrum in der Mannheimer Straße. Das berichtet die Polizei.

In der Küche, im Speisesaal sowie in den Büroräumen durchsuchten die Täter Schränke und Behältnisse nach Brauchbarem. Dabei fiel ihnen offenbar Bargeld in Höhe von über 1000 Euro sowie eine Geldkassette, in der sich eine EC-Karte befand in die Hände. Da die Täter auch die Post mitgehen ließen, fiel ihnen auch die gerade zugeschickte PIN für die Karte in die Hände. Mit dieser hoben sie gegen 23 Uhr Geld an einem Bankautomaten in Wieblingen ab. Die Auswertung der Überwachungskamera dauert derzeit noch an, so die Beamten.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Feststellungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/37418-0.