Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in der Nähe der Halle02 kam es am späten Freitagabend in der Bahnstadt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 23.10 Uhr ein 22-jähriger Rheinhesse an der Max-Jarecki-Straße in Höhe des Zollhofgarten zwei Personen aus seinem Auto aussteigen. Drei etwa 20-Jährige, die in der Nähe standen, fühlten sich davon offenbar gestört. Sie sprachen den Fahrer an, woraufhin es zu einem Wortgefecht kam. Am Ende schlug einer der Männer den Autofahrer aus der Gruppe heraus mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach liefen die drei etwa 20-Jährigen weg.

Der Schläger soll etwa 1,80 Meter groß und korpulent sein und hat kurze Haar.

Der eine Begleiter soll 1,60 Meter groß sein und hat eine normale Statur sowie blonde Haare.

Der andere Begleiter soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und korpulent sein. Er hatte kurzes Haar.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 melden.