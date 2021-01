Heidelberg. (pol/mare) Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntag erst von einem Auto gestreift und danach von dessen Fahrer mit einer "Kopfnuss" verletzt worden. DAs berichtet die Polizei.

Der Mann lief um 14.40 Uhr mit einem 57-jährigen Begleiter in der Lauerstraße in Richtung Große Mantelgasse. Dabei wurde er von einem entgegenkommenden Auto, das entgegen der Einbahnstraße fuhr, mit dem Außenspiegel an der Hand gestreift, worauf dieser einklappte. Der Fahrer stoppte einige Meter später und stieg aus.

Nachdem er sich drohend vor dem Fußgänger aufgebaut hatte, versetzte er ihm unvermittelt eine Kopfnuss ins Gesicht. Anschließend stieg der Mann wieder in sein Auto ein und fuhr davon. Während des Vorfalls wurde der Begleiter von einem Beifahrer aus dem Auto heftig beleidigt.

Der Verletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen Mercedes mit HD-Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 1,70 Meter groß, Mitte 20. Er trug eine dunkle Lederjacke und blaue Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter Telefon 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.