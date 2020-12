Heidelberg. (pol/lyd) Ein Anwohner der Blücherstraße meldete am Donnerstagabend starken Rauch, der aus dem Motorraum eines Autos quoll. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto kurz danach in Flammen.

Gegen 19.30 Uhr meldete der Anwohner den Rauch. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Motorraum eines Opel Zafira bereits in Vollbrand.

Den ersten Ermittlungen zufolge war der 44-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Richtung seiner Wohnanschrift unterwegs, als er weißen Rauch ausgehend von seiner Motorhaube bemerkte. Glücklicherweise konnte er sein Fahrzeug noch bis zum Stillstand abbremsen und verlassen, bevor der Motorraum in Flammen aufging. Die Fahrzeugfront stand kurze Zeit später schon in Vollbrand.

Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn letztlich löschen. Am Fahrzeug entstand trotz der schnellen Hilfe und eigenständigen Löschversuchen, Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Brandursache ist noch unklar, möglicherweise handelte es sich jedoch um einen technischen Defekt.

Dieser würde auch die etwa 200 Meter lange Ölspur erklären, die der Opel hinter sich herzog. Diese wurde durch eine Spezialfirma beseitigt. Der Fahrzeugverkehr war durch die kurzzeitige Sperrung der Blücherstraße nur geringfügig beeinträchtigt.