Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Ein Autofahrer nötigte eine 43-jährige Autofahrerin in der Altstadt am frühen Freitagmorgen. Die BMW-Fahrerin fuhr gegen 2.30 Uhr auf der linken Fahrspur der Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung zur Rohrbacher Straße hielt sie an der roten Ampel. Als diese grün wurde und sie wieder anfuhr, zog ein Kleinwagen auf der rechten Spur an ihr vorbei und scherte unmittelbar vor ihr wieder auf die linke Spur ein.

Die 43-Jährige bremste scharf, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, dann wechselte sie auf die rechte Fahrspur. Als sie auf der Kurfürstenanlage weiterfuhr, nötigte sie der Kleinwagen-Fahrer mehrmals wieder. Als beide Autos an der Ampel am Römerkreisel halten mussten, hielt der Fahrer einen schwarzen Gegenstand an die Scheibe der Fahrertür, der für die Frau wie eine Schusswaffe aussah.

Als die Autos weiterfuhren, verlor die 43-Jährige den Kleinwagen aus den Augen.

Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt sein, hatte kurze schwarze Haare, sehr dunkle Augen, eine auffallend weiße Hautfarbe und sah arabisch aus. Er war in einem kastenförmigen Kleinwagen in blauer Lackierung unterwegs. Vermutlich war es ein Zweitürer mit deutschem Kennzeichen.

Info: Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer und seinem Kleinwagen erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700.