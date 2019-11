Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Heidelberg. (pol/mare) In der Tiefgarage des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis in der Kurfürsten-Anlage sind am Dienstag und Mittwoch insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte schüttete eine noch nicht näher bekannte Flüssigkeit auf die Motorhauben, die die Lacke beschädigte. In einem Fall wurde die Beifahrerseite eines Fahrzeuges zerkratzt.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch mehrere Tausend Euro betragen.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sechs Privat- und zwei Dienstfahrzeuge des Landratsamts. Die Hintergründe der Taten sind noch unklar.

Zeugen melden sich unter Telefon 06221/991700 bei der Polizei.