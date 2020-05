Heidelberg. (pol/mün) Eine 84 Jahre Autofahrerin verletzte am Donnerstag beim rückwärts Ausparken einen Fußgänger. Der 82 Jahre alte Mann war gegen 11.10 Uhr in der Kleingemünder Straße in den Ziegelhausen unterwegs.

Der Senior stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf, wie die Polizei mitteilt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 82-Jährige unter Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert.

Angehörige wurden von der Polizei verständigt. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord.