Heidelberg-Neuenheim. (pol/van) Einen Exhibitionisten sucht derzeit die Polizei. Wie die Beamten berichten, soll eine 37-Jährige am Samstagabend kurz vor 21 Uhr auf dem Leinpfad unterhalb der Neuenheimer Landstraße in Richtung Karl-Theodor-Brücke unterwegs gewesen sein. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der "schnellen Schrittes an ihr vorbeilief", so die Polizei weiter. Wenig später bemerkte sie ihn erneut, als er in der Nähe eines Baukrans dem Neckar zugewandt dastand. Als die 37-Jährige den Mann passiert hatte, soll sie gesehen haben, wie er sein erigiertes Geschlechtsteil in der Hand hielt und daran herumspielte. Nachdem die Frau ihn darauf angesprochen hatte, flüchtete der Mann offenbar in Richtung Brückenkopfstraße.

Der Gesuchte soll etwa 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein sowie eine dunklere Hautfarbe haben. Er soll außerdem einen Bart, kurze, dunkelbraune, leicht lockige Haare, eine große Nase, ausgeprägte Geheimratsecken, waagrechte Stirnfalten sowie eine hohe Stirn haben. Laut Opfer war ein leichter Bauchansatz auffällig. Der Unbekannte soll ein weißes T-Shirt mit azurblauem Viereck-Motiv sowie khakifarbene Shorts getragen haben.

Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.