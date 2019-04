Heidelberg. (pol/mün) Auf der Busfahrt vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt wurde am Samstagabend eine 25 Jahre alte Heidelbergerin begrapscht. Das teilt die Polizei am Montag mit. Der Mann setzte sich in der Linie 32 neben sie und berührte wenig später ihre Oberschenkel. Bis zum Universitätsplatz, wo die junge Frau den Bus verließ, wurde die Frau noch mehrfach von dem Unbekannten betatscht, heißt es in dem Bericht.

Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und beschrieb den Unbekannten so: Er soll etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, dunklen Teint sowie schwarze, mittellange Haare haben. Er habe einen Oberlippenbart, einen ungepflegten Dreitagebart und eine kräftige Statur. Bekleidet sei er mit einer blauen Jeans und einem T-Shirt gewesen.

Fahrgäste, die auf den Vorfall im Bus der Linie 32 am Samstagabend gegen 20 Uhr aufmerksam wurden, sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Rufnummer 06221/991700 melden.