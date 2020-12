A5 bei Heidelberg. (pol/rl) Am frühen Mittwochmorgen war ein Porsche an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in eine Schallschutzmauer geprallt.

Laut Polizeibericht war der 47-jährige Porsche-Fahrer gegen 1 Uhr auf der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen. Als er an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in Höhe des PHV von der Autobahn abfahren wollte. Dabei er verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Porsche kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der Schallschutzwand. Der 47-Jährige ließ den Wagen zurück und verließ die Unfallstelle.

Als die verständigte Polizei eintraf, lag der abgeschlossene Porsche im Graben neben der Fahrbahn. Während der Bergung des Wagens musste die Anschlussstelle kurz gesperrt werden.

Anhand der Kennzeichen ermittelte die Polizei zwischenzeitlich den 47-Jährigen als Halter. Dieser war nach dem Unfall zu seiner Lebensgefährtin gegangen, wo die Polizei ihn dann auch antraf. Ein Alkoholtest gegen 9.15 Uhr stellte noch einen Wert von 0,2 Promille fest. Den 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand an der Schallschutzwand lediglich geringfügiger Sachschaden, der Schaden am Porsche wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht ermittelt.