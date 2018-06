Heidelberg. (pol/mün) Eine 82 Jahre alte Frau ist am Donnerstag ihren Kopfverletzungen erlegen, die sie sich bei einem Sturz in einer Straßenbahn am 16. Dezember in Heidelberg zugezogen hat. Die Seniorin war gegen 13 Uhr mit ihrem Gehstock und ihren Einkaufstüten am Römerkreis in eine Straßenbahn eingestiegen, berichtet die Polizei. Sie habe sich zum Drehgelenk der Bahn begeben und sei dort stehen geblieben. Beim Anfahren der Straßenbahn verlor sie laut Polizei das Gleichgewicht, stürzte und schlug mit dem Kopf auf. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg unter der 0621/174-4140 melden.