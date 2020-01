Heidelberg. (ots/make) Mindestens 21 Bürger haben sich am Mittwoch beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte gemeldet, nachdem sie von sogenannten "falschen Polizisten" kontaktiert wurden.

Laut Betroffenen kontaktierte sie ein Mann unter dem Namen Baumann, der angab vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu sein. Der vermeintliche Polizeibeamte stellte in den Gesprächen detaillierte Fragen zu Wohnung und Wertgegenständen. Als Vorwand für die Fragen gab der Betrüger an, dass es einen Raubüberfall in der Straße der Anrufer geplant wäre. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel keiner der Angerufenen auf die Masche der falschen Polizeibeamten herein.

Die Beamten der Kriminalinspektion 3, der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen.