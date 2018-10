Seltene Erkrankungen sind gar nicht so selten. Über vier Millionen Deutsche leiden an einer solchen Krankheit, jeder zehnte Patient in der Heidelberger Uniklinik beispielsweise. Störungen der Blutbildung, der Drüsenfunktionen oder des Stoffwechsels, Amyloidose, Mukoviszidose, seltene Tumoren, Chromosomenstörungen oder Rheumaerkrankungen gehören dazu.

Von Birgit Sommer

Seltene Erkrankungen sind gar nicht so selten. Über vier Millionen Deutsche leiden an einer solchen Krankheit, jeder zehnte Patient in der Heidelberger Uniklinik beispielsweise. Störungen der Blutbildung, der Drüsenfunktionen oder des Stoffwechsels, Amyloidose, Mukoviszidose, seltene Tumoren, Chromosomenstörungen oder Rheumaerkrankungen gehören dazu.

Die meisten der Krankheiten sind erblich, manche auf aktuelle Mutationen im Erbgut zurückzuführen. Auch viele Ärzte entdecken sie nicht gleich. Oft dauert es zehn Jahre, bis ein Patient endlich weiß, woran er leidet.

Die Aufzeichnung der Veranstaltung als Youtube-Video

"Von Arzt zu Arzt und keine Diagnose - wer hilft bei seltenen Erkrankungen?", lautet das Thema der nächsten Veranstaltung "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ - ausnahmsweise nicht mittwochs, sondern am Donnerstag, 13. November, um 19 Uhr in der Kopfklinik.

Beim Universitätsklinikum Heidelberg ist eines von fünf Zentren für Seltene Erkrankungen in Baden-Württemberg angesiedelt. Bei seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen gilt es sogar als führend in Deutschland. Prof. Georg Hoffmann, der Ärztliche Direktor der Kinderklinik (Foto: Alex), ist Sprecher des Zentrums. Er wird am 13. November den Zuhörern zeigen, wie man mit den richtigen Ideen und Kontakten die richtige Diagnose für eine noch unbekannte Erkrankung findet.

Eine Patientin mit Amyloidose - hier lagern sich schädliche Eiweiße im Körper ab - wird im Hörsaal sein; Dr. Steffen Schönland stellt sie vor. Prof. Dierck Thomas spricht zudem über angeborene Herzrhythmusstörungen. Außerdem werden Selbsthilfegruppen an Ständen im Foyer der Kopfklinik von 18 bis 21 Uhr Informationen anbieten.

Die Veranstaltung ist nicht nur für interessierte Laien, sondern auch für Mediziner gedacht. Schließlich handelt es sich bei diesen Erkrankungen um eine "explodierende Gruppe", wie Prof. Hoffmann anschaulich erklärt. Nicht, weil die Menschen kränker wurden, sondern weil man erst in den letzten Jahren lernte, etwa Entwicklungsstörungen richtig zu unterscheiden.

Wo früher Patienten einfach als geistig behindert eingestuft wurden, kennt man heute oftmals die Gründe. Manchmal kann man bei den Erkrankungen rechtzeitig etwas tun, um schwerwiegende Verläufe zu stoppen. Teilweise gibt es Medikamente, die ein nahezu normales Leben ermöglichen. Der schlimmste Fall für Prof. Hoffmann ist, wenn ein Patient die richtige Zeit für eine Behandlung verpasst.

Die Veranstaltung "Medizin am Abend" ist diesmal eingebettet in eine Woche der Hochschulmedizin, in der den deutschen Bundesländern deutlich gemacht werden soll, dass die Universitätskliniken finanziell in Gefahr sind. "Sie haben überproportional steigende Leistungen, nicht zuletzt durch die Fortschritte in der Medizin, wenn schwerste Fälle wochenlang behandelt werden", sagt Prof. Hoffmann.

Seltene Erkrankungen können dazugehören. Es sind die Unikliniken, die hier die Versorgung der Patienten sichern. Jede Zweite von ihnen wird dieses Jahr ins Minus rutschen.

Info: "Von Arzt zu Arzt und keine Diagnose - wer hilft bei seltenen Erkrankungen?", Donnerstag, 13. November, 19 Uhr, Kopfklinik. Internet: www.medizin-am-abend.de

