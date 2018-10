Von Arnd Janssen

Heidelberg. Aktuelle Kinofilme in gemütlicher Atmosphäre zum kleinen Preis - dies verspricht das "Unikino" Heidelberg, eine unabhängige Studentengruppe, die nach einigen Umbrüchen im Sommer wieder ein abwechslungsreiches Semesterprogramm an den Start bringt. Dabei sehen sich die Studenten nicht als Konkurrenz zum "Kino-Café", dass das Studierendenwerk regelmäßig im Marstall-Café organisiert: "Wir decken einen anderen Bereich ab und zeigen nicht nur die großen Blockbuster, sondern tendieren eher Richtung alternatives Kino", erklärt Julia Andersen vom Leiterteam. "Wir versuchen, Filme aus verschiedenen Sparten zu zeigen, sodass für jeden etwas dabei ist", pflichtet ihre Kollegin Julia Kneisel ihr bei.

Die Besucherzahlen schwanken zwischen 20 im Sommer und um die 40 im Wintersemester. Das Repertoire umfasst aktuelle populäre Filme, die auch in großen Kinos laufen, aber auch immer mal unbekanntere Filme mit mehr Anspruch.

Die studentischen Veranstalter versuchen, Abwechslung in die Filmabende zu bringen: Bei der Vorführung von "Mr. Gay Syria" am 14. November wird es ein Rahmenprogramm samt einem Vortrag von Amnesty International geben. Für Halloween am 31. Oktober ist ein spezieller Horrorabend geplant, auch die legendäre Aufführung der "Feuerzangenbowle" kurz vor Weihnachten darf natürlich nicht fehlen. Bei der "Game Night" am 21. November können Besucher sogar um ihren Eintrittspreis würfeln.

Hintergrund Das Programm In diesem Semester zeigt das Unikino 14 Filme. Die Vorführungen finden immer mittwochs in den Hörsälen 13 oder 15 der neuen Uni statt, Start ist in der Regel um 19 Uhr. 24. Oktober: I, Tonya (englisch) 31. Oktober: Hereditary - Das Vermächtnis (engl.) 7. November: Isle of Dogs - Ataris [+] Lesen Sie mehr Das Programm In diesem Semester zeigt das Unikino 14 Filme. Die Vorführungen finden immer mittwochs in den Hörsälen 13 oder 15 der neuen Uni statt, Start ist in der Regel um 19 Uhr. 24. Oktober: I, Tonya (englisch) 31. Oktober: Hereditary - Das Vermächtnis (engl.) 7. November: Isle of Dogs - Ataris Reise (engl.) 14. November: Mr Gay Syria 21. November: Game Night (engl.) 28. November: Shape of Water - Das Flüstern des Wassers (engl.) 5. Dezember: Deadpool 2 (engl.) 12. Dezember: Die dunkelste Stunde (engl.) 19. Dezember: Die Feuerzangenbowle 9. Januar: Lady Bird (engl.) 16. Januar: Mamma Mia! Here We Go Again (engl.) 23. Januar: A Quiet Place (engl.) 30. Januar: BlacKkKlansman (engl.) 6. Februar: Vorwärtsdrang - Elf Sportler, sieben Stories, ein Gedanke: Wir wollen weiter. arj

[-] Weniger anzeigen

Dieser beträgt übrigens einmalig 2,50 Euro, dann erhält man eine Club-Karte. Mit dieser kosten alle weiteren Filmvorstellungen nur noch zwei Euro. Damit deckt das Team vom Unikino die Unkosten. Andersen, Kneisel und ihre Mitstreiter organisieren die technische Umsetzung und das Marketing der Filme vor Ort. Die Lizenzen für die Filme werden zentral von "Unifilm" in Göttingen an viele Filmclubs an deutschen Hochschulen vergeben.

Ihre große Vorliebe für gute Filme brachte Julia Andersen zum Unikino. Sie ist seit 2015 dabei, ihre Freundin Julia Kneisel stieß im letztem Semester dazu. Das mittlerweile wieder etwa zehnköpfige Orga-Team hatte im Sommer mit einem Umbruch zu kämpfen. "Das war eine schwierige Zeit, manche Leute wurden krank, andere hörten mit ihrem Engagement auf, und einige gingen ins Ausland", erinnert sich Lehramtsstudentin Kneisel. Sie und Andersen übernahmen Aufgaben von anderen, es stand zeitweise nicht fest, wie es weitergehen würde.

Doch letzten Endes bekam man wieder ein starkes Team zusammen. Neue Gesichter sind aber immer gerne gesehen. "Wir diskutieren viel darüber, welche Filme gezeigt werden. Wir freuen uns über Leute, die Bock darauf haben", sagt Andersen. "An Ideen mangelt es nicht, eher an Leuten, die sie umsetzen", merkt Kneisel an.

Die Zielgruppe des Unikinos sind in erster Linie Studenten, Doktoranden und Dozenten - aber auch Familienmitglieder würden nicht an der Tür abgelehnt. Popcorn gibt es nicht, der Verzehr mitgebrachter Speisen ist laut der Hausordnung des Hörsaalgebäudes auch nicht gestattet. Aber: "Wir machen keine Taschenkontrollen", sagt Julia Kneisel mit einem Augenzwinkern.

Auf die Frage, was das Unikino vom Marstall-Kino unterscheidet, antworten die beiden 25-Jährigen: "Wir haben die bessere Filmauswahl. Wir stehen hinter unseren Filmen, suchen sie selbst aus, und zudem gibt es im Hörsaal die bessere Kinoatmosphäre". Und da die Filme immer in der Originalsprache gezeigt würden, bediene man auch ein Publikum, das kein Deutsch spreche.