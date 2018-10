Heidelberg. (dns) Schon 2017 war die SRH-Hochschule nominiert, in diesem Jahr hat es geklappt: Die private Hochschule erhält den Genius Loci-Preis für exzellente Lehre, vergeben vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Volkswagenstiftung. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an die SRH, weil deren Lehr- und Lernmodell "Core" ("Competence Oriented Research and Education", deutsch: "Kompetenzorientierte Forschung und Lehre") die Jury überzeugte.

Das Prinzip wurde 2012 an der SRH eingeführt und hat dort das Studium revolutioniert: Seitdem erwerben die Studenten der Fachhochschule im Fünf-Wochen-Rhythmus Kompetenzen, die konsequent am Arbeitsmarkt ausgerichtet sind: "In enger Abstimmung mit Unternehmen aus der Region erfassen wir regelmäßig den Bedarf an Kompetenzen, die die Arbeitgeber sich von ihren Arbeitnehmern - unseren Absolventen - wünschen", so eine SRH-Sprecherin.

"Die Studierenden trainieren bei uns so genau jene Kompetenzen, die sie in ihrem späteren Beruf benötigen", erklärt Carolin Sutter, Prorektorin für Studium und Weiterbildung. Das Core-Prinzip basiere auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Lern- und Hirnforschung. Die Studenten erarbeiten sich Themen eigenverantwortlich in Gruppen. Am Ende wird überprüft, ob sie die erlernten Kompetenzen anwenden können - etwa in Form von fiktiven Unternehmensversammlungen, Präsentationen oder Ausstellungen.

Neben der SRH Heidelberg setzen auch die anderen acht Hochschulen des SRH-Konzerns das Lernkonzept um. "Aber auch darüber hinaus schauen einige Hochschulen neugierig auf unser Core-Prinzip", so die SRH-Sprecherin.

Die Rektorin der Hochschule, Katja Rade, zeigt sich zufrieden: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die vor allem unseren Studierenden zugutekommt. Sie unterstreicht die hohe Qualität unserer Lehre und signalisiert, dass die Hochschule hervorragend ausgebildete Absolventen hervorbringt."

Neben der SRH erhält auch die Uni Mainz den Genius Loci-Preis. "Qualität sichern in der Lehre heißt auch, eine Lehrentwicklung strategisch zu betreiben und dafür institutionelle Leitbilder zu entwickeln", erklärt Volker Meyer-Guckel vom Stifterverband die Entscheidung: "Das ist sowohl der Uni Mainz als auch der SRH Hochschule Heidelberg ausgezeichnet gelungen." Das Preisgeld von 20.000 Euro will die SRH für die Einladung eines Gastprofessors im Bereich digitale Lehre einsetzen.