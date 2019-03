Von Heribert Vogt

Frankfurt. Auch die Heidelberger Romantik spielt stark hinein in die neue Ausgabe des so bedeutenden wie anrührenden Briefwechsels zwischen Achim von Arnim und Bettine Brentano (1806-1831), der im Freien Deutschen Hochstift beim Frankfurter Goethe-Haus vorgestellt wurde. Arnim veröffentlichte in Heidelberg die Volksliedsammlung "Des Knaben Wunderhorn" (1805-1808) gemeinsam mit Clemens Brentano, dem älteren Bruder Bettines. Aber auch weitere Personen aus dem Heidelberger Umkreis fanden Erwähnung bei der Präsentation der von Renate Moering herausgegebenen dreibändigen Edition nach den originalen Texten. Darin werden Briefe Arnims anfangs auch in der Neckarstadt geschrieben.

Cover der neuen Edition des Briefwechsels.

Renate Moering, die von 1976 bis 2008 am Hochstift tätig war, gilt als Kennerin der Romantik. Sie ist an der Frankfurter Brentano-Ausgabe beteiligt wie auch Herausgeberin der historisch-kritischen Arnim-Ausgabe in Weimar. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen neben Arnim und Bettine auch Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff sowie die Musik der frühen Romantik.

Die Korrespondenz zwischen Arnim (1781-1831) und Bettine (1785-1859) umfasst 838 Briefe, überspannt ein Vierteljahrhundert und bietet ein "einzigartiges Zeugnis der Lebenswirklichkeit", wie Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, zu Beginn hervorhob. Beide Partner hatten oft getrennte Wohnsitze in Berlin und Wiepersdorf, und beide zählen auf unterschiedliche Weise zu den wichtigsten Protagonisten der deutschen Romantik. Der Briefwechsel zwischen ihnen war bisher nur in gekürzter und fehlerhafter Form bekannt. 99 Prozent der Autographen sind Eigentum des Hochstifts.

Hintergrund Heidelberger Romantik Der Begriff der Heidelberger Romantik geht auf den Sachverhalt zurück, dass sich zwischen 1804 und 1809 mehrere der Romantik zuzurechnende Autoren am Neckar aufhielten. Achim von Arnim und Clemens Brentano arbeiteten hier an ihrer Ausgabe von "Des Knaben Wunderhorn" und gaben die "Zeitung für Einsiedler" heraus. Die Grundlage für das angestrebte [+] Lesen Sie mehr Heidelberger Romantik Der Begriff der Heidelberger Romantik geht auf den Sachverhalt zurück, dass sich zwischen 1804 und 1809 mehrere der Romantik zuzurechnende Autoren am Neckar aufhielten. Achim von Arnim und Clemens Brentano arbeiteten hier an ihrer Ausgabe von "Des Knaben Wunderhorn" und gaben die "Zeitung für Einsiedler" heraus. Die Grundlage für das angestrebte Werk lieferte der Aufsatz Arnims "Von Volksliedern", der in Abkehrung vom modernen Kunstlied den besonderen Nutzen von Volksliedern herausstellte. Gleichzeitig lehrte in der Universitätsstadt für einige Zeit Joseph Görres, der während dieses Aufenthalts seine Schrift "Die deutschen Volksbücher" verfasste und die "Mythengeschichte der asiatischen Welt" konzipierte. Als Altphilologe lehrte hier Friedrich Creuzer, der damals seine Arbeiten zur griechischen Mythologie publizierte. Als Studenten waren die Brüder Joseph und Wilhelm von Eichendorff in der Neckarstadt. Sie schlossen sich Otto von Loeben an, unterhielten jedoch keine Kontakte mit Arnim und Brentano. Auch Friedrich Hölderlin verbrachte produktive Zeit vor Ort. Von ihm stammt die auf Heidelberg gemünzte Gedichtzeile: "Du, der Vaterlandsstädte / Ländlichschönste, so viel ich sah." Außerdem werden der Heidelberger Romantik noch weitere Autoren zugerechnet, die sich zwar nicht in der Stadt aufhielten, aber in engem Kontakt zu den dort lebenden Schriftstellern standen: so die Brüder Grimm, Karoline von Günderrode und Bettine von Arnim. Auch sie wurden unter dem Sammelbegriff Heidelberger Kreis gefasst.

[-] Weniger anzeigen

Auf der einen Seite entwickelte sich Bettine Brentano, Kaufmannstochter aus Frankfurt und jüngste Schwester Clemens Brentanos, "vom Enfant terrible im Kreise der Romantiker zur Autorin großer Briefbücher" sowie zu einer streitbaren, politisch und sozial engagierten Intellektuellen zwischen den Revolutionen 1830 und 1848. Auf der anderen Seite war Arnim ein studierter Naturwissenschaftler und Jurist aus preußischem Adel, Herzensbruder von Clemens Brentano, "Wunderhorn"-Sänger und Autor zahlreicher Erzählungen und Romane.

Im Zuge der Veranstaltung, bei der Passagen aus dem romantischen wie auch realistischen Briefwechsel gelesen wurden, nannte Renate Moering als Beispiel für einen früheren Fehler den Namen Juliana Morella. Von ihm hatte man angenommen, er bezeichne Bettine. Aber dann stellte sich heraus, dass er eine spanische Gelehrte bezeichnete, die 1608 in Avignon zum Doktor der Rechte promoviert wurde und überhaupt die erste Doktorin der Geschichte war. Arnim schrieb am 22. Februar 1808 aus Heidelberg über die "Philosophin und Juristin", die auf Bettine starken Eindruck machte. Moering: "So öffnen sich bei genauem Lesen aus dem Papier der Briefe Fenster in Geschichte wie Kunst: in Dichtung, Musik, Malerei, Architektur, aber auch in Zeitgeschichte und Politik."

Wie später Bettine, so hatte auch Arnim mit der Zensur zu kämpfen. Schon in Heidelberg bei seiner Ankündigung der scheinbar rein literarischen "Zeitung für Einsiedler", dann in Berlin bei seinen Theaterstücken in Sachen Freiheit oder auch in seiner Korrespondenz mit dem aus Preußen vertriebenen Joseph Görres. Während Bettine den Reichtum der Gesprächsmöglichkeiten in der Großstadt Berlin schätzte, zog Arnim die Einsamkeit auf dem Land vor, um zu schreiben, aber auch um seine wachsende Familie zu ernähren.

Achim von Arnim (Gemälde: Peter Eduard Ströhling, 1803/04) Fotos: Freies Deutsches Hochstift / Wikipedia

Im Jahr 1808 bezieht die Familie Brentano ein Anwesen in Winkel am Rhein. Da ist Arnim in Heidelberg mit der Herausgabe des "Wunderhorns" und seiner "Zeitung für Einsiedler" beschäftigt. Ein Brief Bettines aus Winkel kündet vom frühen Liebesglück der beiden: "Wenn ich dir raten soll, so verlege deine Einsiedelei aufs baldigste hierher. Man braucht’s auch keinen Menschen hier, aber ich hab dich so lieb. Ich will dich gern so bald sehen. Du sollst mir eigentlich die Staffage in den herrlichen Gegenden hier sein. So wie der einzige große Adler in den hohen Eichen zwischen den Felsen der Landschaft ein Ansehen gibt, als sei sie um seinetwillen da. So werden die Berge und Wälder dich umfangen, als seien sie um dich hier." Und Arnim kommt dann tatsächlich per Schiff nach Winkel.

In den Briefen, in denen nicht zuletzt Goethe eine Rolle als Partner spielt, ist die innige Liebe der beiden auch bei Trennungen durch Reisen bezeugt. So trösten sie sich etwa wechselseitig durch Portraits, die sie unterwegs küssen. Arnim und Bettine verloben sich am 4. Dezember 1810 in Berlin auf freier Straße, die Eheschließung erfolgt dann heimlich. Die Briefe und Gedichte aus dieser Zeit sprudeln vor Liebe, Freude, Zärtlichkeit, aber auch Sinnlichkeit und sanfter Erotik.

Im Jahr 1814 zieht die Familie nach Wiepersdorf (Brandenburg), weil sie dort mietfrei wohnen kann, denn Arnim ist schon durch seine Familie hoch verschuldet. Anfang 1817 geht Bettine nach Berlin zurück, wo sie auch ihre sieben Kinder bekommt. Arnim hilft bei den Geburten. Die wirtschaftlichen Probleme sind anscheinend doch erheblich. So schreibt Arnim 1815 an seine durch das Stillen geschwächte Frau den krassen Satz: "Ich wollte, dass ich mich könnte kochen lassen, damit du meine Bouillon tränkst." Und bei der fünften Schwangerschaft Bettines 1818 findet sich Arnims Wunsch: "Wenn ich nur einmal für dich niederkommen könnte."

Aber dann geben die Briefe auch wieder facettenreich Einblick in ein "vergnügliches Familienleben" rund um die Kinder, das siebte kommt 1827 zur Welt. Arnim hat 1818 selbst die Bewirtschaftung des Gutes Bärwalde übernommen und wird vom Gutsherrn zum Landwirt. Im Alltag zieht er seine Kartoffeln dem Stadtleben vor. Dennoch nehmen Arnim und Bettine gleichermaßen an der Berliner Architektur und Malerei Anteil: sie mit eigenen Zeichnungen, er besucht Ausstellungen.

Im harten Winter 1830/31 kann Arnim nicht nach Berlin kommen. Bettine ist beunruhigt und sehnt sich nach ihm. Ihren letzten Brief dürfte Arnim nicht mehr erhalten haben: Er stirbt am 21. Januar 1831 vermutlich an einem Schlaganfall. - Aber die Liebe der beiden tritt in der neuen Edition wieder eindrucksvoll vor Augen.

Info: Renate Moering (Hrsg.): "Achim von Arnim - Bettine Brentano verh. von Arnim. Briefwechsel". 3 Bände im Schuber. Reichert Verlag, Wiesbaden 2019. 1512 S., 98 Euro.