Schönbrunn/Eberbach. (RNZ) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden auf der L590 zwischen Schönbrunn-Schwanheim und Eberbach Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke durchgeführt. Die Bauarbeiten beginnen am 14. November und werden voraussichtlich am 12. Dezember beendet sein. Weil es derzeit Lieferschwierigkeiten der Baubranche gibt, musste der ursprünglich vorgesehene Baubeginn um eine Woche verschoben werden.

Eine Umleitungsstrecke wird aus beiden Fahrtrichtungen über die L 595 ausgeschildert. Die Gesamtkosten in Höhe von 600.000 Euro trägt das Land. Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für Beeinträchtigungen.