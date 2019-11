Zwingenberg. (lra/gin) In Hinsicht auf die kommenden Zwingenberger Schlossfestspiele verriet Landrat Dr. Achim Brötel dieser Tage nur so viel, dass es – unter anderem – auch wieder eine bekannte Oper und ein Rock-Musical geben werde. Vorgestellt wird das Festspielprogramm am 5. Dezember. Dafür sprachen die Zahlen der diesjährigen Saison, die der Landrat im Rahmen des Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschusses bekannt gab, eine eigene Sprache. Laut Brötel „brach die Spielzeit 2019 Rekorde“.

„Die Festspiele können stolz auf fünf komplett und vier nahezu ausverkaufte Vorstellungen zurückblicken. Gekrönt wurde diese Zahlenreihung durch die 300 000. Besucherin seit Gründung der Festspiele“, unterstrich Brötel die außergewöhnliche Entwicklung. Über 8000 Zuschauer hatten die 37. Festspielsaison besucht, somit wurden 87,24 Prozent aller Tickets verkauft.

Besonders das Musical „Artus – Excalibur“ sprengte Brötel zufolge alle Erwartungen. „Die Handlung und die Zeit: Wie geschaffen für die Schlosskulisse in Zwingenberg“, so der Landrat. Mit einer Gesamtauslastung von 98 Prozent sei dies der absolute Rekord der bisherigen Musicalaufführungen gewesen.

Aber auch der personelle und technische Aufwand mit bis zu 160 Personen auf und hinter der Bühne habe sich in Rekordhöhen bewegt. Die Mozart-Oper „ Figaros Hochzeit“, die etwas unter dem Wetter zu leiden hatte, war zu 79 Prozent ausgelastet, und zwischen den Opernvorstellungen habe sich das Gala-Konzert mit der „Original Wiener Strauss Capelle“ gut eingefügt.

Die „Spanischen Nächte“ aus der Reihe „Musik aus aller Welt“ waren beide Male ausverkauft, das Familienfest war zu 97 Prozent ausgelastet. Das Ausgabenvolumen der Festspiele habe, so Brötel, zum ersten Mal über 400 000 Euro gelegen. Zu stemmen sei dies nur aufgrund der zahlreichen Unterstützer, darunter Kreis und Land, aber auch viele treue Sponsoren aus der Wirtschaft. „Momentan bewegt sich das wirtschaftliche Ergebnis um eine schwarze Null“, stellte der Landrat und Vorsitzende des Fördervereins fest.

Ausdrücklich bedankte er sich bei allen ehrenamtlichen Helfern.