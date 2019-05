Lange haben die Mitarbeiter der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) dafür gearbeitet, das kurze Päuschen auf den Liegestühlen am Brunnen beim Rathaus haben sie sich verdient. Aber es ist eigentlich auch nur ein Test: Am 15. und 16. Juni bietet die KTS ein zweitägiges buntes Programm zum "Lebendigen Neckar" an, welches die Gäste dann unter anderem auch in diesen Liegestühlen im sandigen Neckarlauer genießen können. Der Neckarstrand soll die Gelegenheit zum Entspannen geben - Urlaubsgefühle werden geweckt. Bürgermeister Peter Reichert freut sich schon mit (v.l.) Friederike Albert, Bernhard Walter, Julia Scheurich und Tobias Soldner. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Bisher haben wir uns beim "Lebendigen Neckar" immer etwas zurückgehalten - auch wegen der vielen Vorbereitungen zum Frühlingsfest zwei Wochen zuvor. Jetzt haben wir die Herausforderung angenommen", freut sich Tobias Soldner. Der "Lebendige Neckar" wird lebendiger als bisher: Der Leiter der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) hat gemeinsam mit seinem Team (Bernhard Walter, Julia Scheurich und Friederike Albert) ein zweitägiges, kunterbuntes Programm auf die Beine gestellt. Während der "Lebendige Neckar" in Verbindung mit dem AOK-Radsonntag von Ladenburg bis Eberbach "nur" am Sonntag, 16. Juni, Aktionen bietet, werden in Eberbach (Anfang und/oder Ende der Aktion) bereits am Samstag, 15. Juni, (und am Sonntag) zahlreiche Aktionen rund um, am und auf dem Neckar geboten. "Der Neckar rückt immer mehr in den Fokus, Umgestaltungen des Lauers sind im Gespräch - an den beiden Tagen kann man schon mal schnuppern, wie es in Eberbach sein könnte", so Soldner.

Das Schönste vorweg: Es wird einen "Strand" geben, ähnlich wie in Hamburg oder Mannheim. Dort, wo jetzt die Wohnmobile parken, werden 26 blaue "Eberbach-Liegestühle" im Sand für eine "Wohlfühloase" sorgen. Soldner: "Strand am Fluss - der Sandstrand Ewwerbachs. Die Besucher können entspannen und es werden Urlaubsgefühle geweckt." Kinder können dort mit Schäufele (Sandschippchen) und Eimern im Sand buddeln. Auch eine Bühne mit Blick auf die Brücke soll aufgebaut werden. "Auf kommerzielle Musik haben wir verzichtet; die haben wir zwei Wochen zuvor beim Frühlingsfest", erklärt Scheurich. Dafür wird an beiden Tagen beste Unterhaltung mit Livemusik geboten.

Mit der Aktion "Singende Altstadt", geht’s samstags los: Von 9 bis 14 Uhr treten im halbstündigen Wechsel neun Chöre aus dem Sängerbezirk auf dem Leopoldsplatz und vor der Michaelskirche auf.

Auf der Bühne am Neckarlauer musiziert von 14 bis 17 Uhr der Musikverein Gaiberg und von 19 bis 22 Uhr Laurent Leroi mit "Les Primitifs". Ab 22 Uhr wird es dann "ein Lichterspiel der besonderen Art" geben. Wie das genau aussehen soll, wird nicht verraten. Nur so viel war Soldner zu entlocken: "Es wird den Neckar und alle Besucher verzaubern". Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt die Reservistenkameradschaft Eberbach. An beiden Tagen bieten sie ein breites Angebot an Getränken und Essen an; unter anderem wird es Gegrilltes geben und auch für Vegetarier wird gesorgt. Ebenfalls an beiden Tagen können sich Kinder mit einem Kettenkarussell vergnügen und es werden kostenlose Kanufahrten unter Anleitung der "Weisbach Moves" angeboten.

Am Sonntag heizen die "New Orleans Gumbo Crabs" von 11 bis 13 Uhr am Neckarlauer ein. Von 14.30 bis 17 Uhr musiziert dann der Musikverein Reichartshausen auf der Strandbühne. Kinder können sich zudem sonntags auf einer Riesenrutsche vergnügen, die vom Technischen Hilfswerk Eberbach (THW) betreut wird.

"Wasserrettung mit Hunden" steht jeweils für 40 Minuten sonntags um 11, 13 und 15 Uhr an. Zu den Vorführungen lädt der "Deutsche Verband der Gebrauchshundsportvereine" (DVG), ein.

Natürlich steht und fällt ein solches Event mit dem Wetter. Aber sowohl Bürgermeister Reichert als auch die KTS hoffen auf einen sonnigen Tag. Soldner: "Wir hoffen auf eine lebendige Veranstaltung am Neckar, wir freuen uns über viele Einheimische und Gäste aus der Nähe und der Ferne".

Info: Die Aktion "Lebendiger Neckar" in Eberbach wird, neben der Reservistenkameradschaft und dem THW, auch von der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG sowie von der Sparkasse Neckartal-Odenwald und diversen Verkehrsbetrieben unterstützt. Am Sonntag (12 bis 18 Uhr) werden noch Holunderblütenbowle sowie Kaffee und Kuchen beim Interkulturellen Garten in der Au angeboten.