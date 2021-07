Von Peter Bayer

Eberbach. Zum nun schon dreizehnten Mal bringt Andreas Held seinen Eberbach-Kalender heraus. Und wer denkt, nun kann doch gar nichts Neues mehr kommen, der wird positiv überrascht. Das Dezemberbild zum Beispiel ist eine Premiere. Erstmals erscheint im Kalender eine Aufnahme der Burg Stolzeneck – in herrlichster Winterlandschaft.

Entstanden ist die Aufnahme im Januar 2021, als es in Eberbach ungewohnt viel Schnee gab. "Ich habe mich gefragt, was bei Tiefschnee schön sein könnte, kam dann auf Stolzeneck", schildert er. "Ich habe morgens mein Auto in Rockenau abgestellt, bin dann als erster durch den unberührten halben Meter hohen Schnee gestapft." Das Ergebnis – "Wintermärchen bei Burg Stolzeneck" – gibt dem Eberbacher Naturfotografen zu hundert Prozent Recht. Der ungewohnte Blickwinkel und das seltene Licht machen das Bild zu einem echten Hingucker – und auch zum Favoriten des Fotografen.

Dass dieses Bild in den Kalender muss, darüber gab es bei Andreas Held keinen Zweifel. Doch die Auswahl fällt nicht immer so leicht. Für manche Monate drängt sich ein Bild auf, bei anderen hat er die Qual der Wahl, muss er sich zwischen mehreren Motiven entscheiden. Hat er die Vorauswahl abgeschlossen, guckt seine Frau noch drüber – "Sie hat ein gutes Auge". Am Ende lassen sie die Bilder gemeinsam wirken und treffen dann die endgültige Entscheidung.

Die meisten Bilder für den neuen Kalender sind im vergangenen Jahr entstanden, zum Teil auch erst in diesem, doch fast immer im entsprechenden Monat, in dem das Kalenderblatt auch erscheint. Bei der Zusammenstellung der Motive hat Held wieder Wert gelegt auf eine gute Mischung aus Detailaufnahmen und Ansichten. Sein Ziel ist es, die Schönheiten Eberbachs von verschiedenen Blickwinkeln aus zu zeigen.

Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, dass bestimmte Motive immer wieder dabei sind. Aber "die wollen die Leute auch sehen", weiß Andreas Held. So sind markante Altstadtpunkte wie der Blaue Hut oder der Pulverturm jedes oder jedes zweite Jahr vertreten. Doch Held gelingt es auch diesmal wieder, auf hinreichend bekannte Motive einen völlig anderen Schwerpunkt zu legen. Den "Goldenen Herbst am Blauen Hut", das November-Blatt, dürfte kaum jemand so wahrgenommen haben. Fotografiert hat Held vom Neckarlauer aus. Auch das Titelbild hat es in dieser Form so noch nicht gegeben. Es zeigt den Altstadtkern mit Dächern bei tollen Herbstfarben – aufgenommen vom Scheuerberg aus. Im letzten Herbst sind überhaupt viele Bilder entstanden, sagt Held. Einige sieht er bereits als Kandidaten für den Kalender des Jahres 2023 – wenn nicht noch bessere kommen.

Für neue Sommerbilder hat Held sich bei einer Runde durch die Altstadt inspirieren lassen, dabei neue Blickwinkel gesucht und auch gefunden. Eine große Rolle spielt bei seinen Fotos das Licht. Held bevorzugt die Randstunden morgen und abends. So wie bei der "Abendstimmung an der katholischen Kirche", dem Februar-Motiv. Hier strahlt die untergehende Sonne die Kirche von unten her an.

"Für solche Bilder hast du nur ein paar Minuten Zeit, weil die Verhältnisse so schnell umschwenken. Manchmal hast du Pech, manchmal Glück". Dabei profitiert der Eberbacher von seiner großen Erfahrung. Er weiß, an welchen Stellen das Licht morgens und an welchen es abends besser ist. Die Mittagszeit meidet er, "da ist meistens zu hartes Licht."

Auch für einen preisgekrönten Naturfotografen wie Andreas Held gibt es noch Herausforderungen. "Bei Bildern mit Schneeflocken gibt es schon noch Potenzial nach oben, das kann man nicht so beeinflussen", sagt er. Und auch bei einem Regenbogen muss alles passen. Was er künftig versuchen will, sind Aufnahmen aus Privathäusern heraus. "Das gibt noch einmal ganz andere Blickwinkel, ich stehe ja beim Fotografieren sonst immer auf der Straße."

Info: Der Kalender ist in Eberbach erhältlich bei Buchhandlung Greif, BuchHaus Eberbach, Silvias Laden, der Tourist-Info im Rathaus oder direkt bei Andreas Held, Telefon (0 62 71) 94 57 92. Der Preis beträgt 28,50 Euro (in Eberbach und Umgebung Direktauslieferung, bei Versand zzgl. Versandkosten).