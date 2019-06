Wegen des Zirkus am Kreisel sorgt sich Bürgermeister Jan Frey um gesicherte Feuerwehrausfahrt. Foto: Felix Hüll

Schönbrunn. (fhs) "Die Feuerwehrzufahrt muss frei bleiben. Ich werde mir das selbst ansehen und notfalls auch mit dem Mann an der Zirkuskasse sprechen." Das kündigte Bürgermeister Jan Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, nachdem ein Zirkusunternehmen auf Privatgelände direkt neben dem Hermann-Münz-Kreisel und gegenüber der Zufahrt zu Schönbrunns zentralem Feuerwehrgerätehaus Station gemacht hat.

"Am Dienstagabend wurden die Plakate aufgehängt", sagte Frey. Danach ist von Freitag bis Montag täglich eine Vorstellung mit Artisten und Tieren geplant.

Die Gemeindeverwaltung sei vom Zirkusaufbau überrascht worden. Frey sagte, er habe das Baurechts- und das Veterinäramt beim Rhein-Neckar-Kreis verständigt, und auch die Gemeindeverwaltung werde sich vor Ort umsehen, "denn die Gemeinde will wissen, wie das da mit dem Wasser und Abwasser ist".

Hinzu komme die Befürchtung, dass die Autos der Zirkusbesucher die Schwanheimer Straße so zuparken könnten, dass die Feuerwehr bei einem Ausrücken im Notfall behindert wird. Der Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus sei tabu und werde gesperrt. Frey zu den Gemeinderäten: "Das wollte ich Ihnen aktuell bekannt geben, falls Sie wegen des Zirkus gefragt werden."