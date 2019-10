In der Eberbacher Au ist jetzt der Zirkus Gebrüder Barelli eingetroffen und baut am Dienstag und Mittwoch Zelt und Stallungen sowie Wagenburg auf. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Kühe grasen wieder in der Au, obwohl doch jetzt gar kein Kuckucksmarkt mit Fleckviehschau ist. Heidi und Milka heißen sie und sind ganz besonderes Hornvieh: Die beiden Kühe sind zwei von insgesamt 40 Tieren des Zirkus Barelli, der am Dienstag in Eberbach eingetroffen ist. Von Donnerstag bis Sonntag gibt’s sieben Vorstellungen.

Kühe in der Manege? "Das ist ’ne bayerische Nummer. Kommen Sie und sehen Sie sich’s an", lädt Franceso Barelli (mit bürgerlichem Namen John Henry Spindler) ein. Der Zirkusmann führt durch das Stückwerk, aus dem im Lauf des Dienstags und morgigen Mittwochs das 1200 Personen fassende, beheizte Zirkuszelt des "Circus Gebrüder Barelli" wird.

Als Erstes steht die Unterkunft für die Pferde, Kamele und Kühe, wobei auch eine Hundenummer zum Manegenprogramm gehört. Von den Schwäbisch Haller Kocherwiesen kommt der Zirkus direkt über die komplett zugestaute A6 sowie Nebenstraßen erstmals nach Eberbach.

Großes Lob findet Barelli-Spindler für den Festplatz in Tip-Top-Zustand: Strom und Wasser – alles vorhanden und problemlos von der Stadtverwaltung bereitgestellt. Das sei nicht überall so, merkt der Vater des heutigen Zirkusdirektors an. Seit sechs Generationen gibt’s den Zirkus Barelli und auch ihm setzen das veränderte Freizeitverhalten des Publikums, Tierschützer, Vorschriften und der verblassende Reiz einer Vagabunden-Romantik schwer zu.

Veterinäre kontrollieren die Korrektheit der Tierhaltung, Begrenzungen fürs Plakatieren erschweren den Beruf, "heute hier und morgen da Menschen Tiere Sensationen" als Artistenkunst und Tierdressur unter die Leute zu bringen.

In Eberbach will der Zirkus Barelli ein klassisches Zirkusprogramm "modern verpackt" bieten: Tiere, Clowns und Akrobaten zeigen sich in einer Live-Show. Ihre Premierenvorstellung ist am Donnerstag, 24. Oktober , ab 17 Uhr. An diesem Donnerstag haben alle Kinder (im Alter von 2 bis 14 Jahren) freien Eintritt, lediglich die erwachsene Begleitung bezahlt.

Info: Weitere Termine sind Freitag, 25. Oktober, 15 und 19.30 Uhr, Samstag, 26. Oktober, 15 und 19.30 Uhr sowie Sonntag, 27. Oktober, 11 Uhr und 15 Uhr. Karten gibt’s unter www.circus-gebrueder-barelli.jimdosite.com sowie ab Mittwoch an der Zirkuskasse. Sie ist täglich von 11 bis 12 Uhr sowie eine Stunde vor der Vorstellung geöffnet.