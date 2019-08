Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Zehn Jahre ist’s her": Am 24. Juli 2009 wurde Norbert Hofstetter verabschiedet; Ende Juli ging er in den Ruhestand. 41 Jahre war er damals im Schuldienst, davon die letzten 17 Jahre als Rektor der Steige-Grundschule. Von 2004 an übernahm er zusätzlich den Posten des "Geschäftsführenden Schulleiters". Diesen übernahm später Regine Sattler-Streitberg und heute wird er von Udo Geilsdörfer ausgeführt. Viele Redner umrahmten an dem Freitag vor zehn Jahren ein buntes Verabschiedungs-Programm. Vorab spielten die Anonymen Saxophoniker, und zum Ende gab’s eine Überraschung nach der anderen von "seinen" Kindern. Unter anderem "regnete" es rote Herz-Luftballons. Sprachlos war der damals 64-Jährige zwar nach den Vorführungen und Geschenken nicht, aber sichtlich beeindruckt, so sah man ihn selten. Nach seiner Verabschiedung stieg noch ein großes "Stadtteilfest-Steige", gemeinsam mit der damaligen Haupt- und Werkrealschule und der Realschule.

In einem Gespräch vor seinem Rentenbeginn erzählte Hofstetter von den vielen Veränderungen, die er im Laufe der Jahre miterlebt hatte. An baulichen Änderungen stand im Jahr 2000 der Anbau des Verwaltungstraktes mit der Aula und dem Ausbau des Untergeschosses in der Haupt- und Werkrealschule an, beides wurde dann auch von der Steige-Grundschule genutzt. 2003 wurde das Modell des jahrgangsübergreifenden Mittagstischs eingeführt; im April 2007 die offene Ganztagsschule, gemeinsam mit der Realschule, der HSWRS (heute Gemeinschaftsschule) - und im März 2007 folgte die neue Mensa.

"Doch auch die Kinder haben sich verändert", so Hofstetter im Jahr 2009. Unruhiger und hippeliger seien sie geworden, und insgesamt nicht mehr lange Zeit konzentrationsfähig. Seiner Meinung nach lag das "am Umfeld allgemein, an den äußeren Einwirkungen". Die medialen Einflüsse seien gewachsen, damit auch die Ablenkung. Zudem sprach er von "schwierigeren Familienstrukturen" und einer "schlechten Wirtschaftssituation". "Oft fehlen grundsätzliche, erzieherische Verhaltensweisen - der Respekt vor Erwachsenen." Seine Nachfolge war damals noch nicht ganz geklärt; am 1. Februar 2011 war dann der Amtsantritt der neuen Rektorin Ursula Teichtmann.

Norbert Hofstetter: Verabschiedung am 24. Juli 2009. Archivfoto: Martina Birkelbach

Hofstetters Pläne damals für die Zeit der Rente: "Erst mal Abstand gewinnen. Sicher werde ich viel lesen, Zeitgeschichte und spanische Geschichten. Vielleicht gehe ich im September nach Valencia und pflücke Apfelsinen".

Hofstetter war in Valencia. Nicht nur einmal in den vergangenen zehn Jahren, sondern einmal jährlich. Immer mit seinem drittältesten Sohn Thomas. "Ich habe 1980 bis 1987 dort mit der Familie gelebt und als Lehrer gearbeitet, auch Thomas ist mit Spanien noch sehr verbunden", erzählt der heute 74-Jährige. Aber nicht nur zu Spanien besteht eine Verbundenheit, Hofstetter ist auch nach wie vor mit dem Schulzentrum verbunden. Die ersten zwei Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand war er immer wieder - "mal tage-, mal wochenweise - immer wenn Not am Mann war" als Vertretungslehrer im Unterricht eingesetzt.

Danach zog es ihn an die Realschule; anfangs war er in der Hausaufgabenbetreuung dabei und half einzelnen Kindern. Mit der ehemaligen Rektorin Regine Sattler-Streitberg ist Hofstetter nach wie vor in gutem Kontakt; ebenso trifft er sich ab und an mit dem damaligen Leiter des Jugendreferats Franz Beutler. Seit etwa drei/vier Jahren ist er als eine Art Jugendbegleiter in der Fußball-AG in der Turnhalle der Realschule dabei; dreimal wöchentlich in der Mittagspause. "Das ist eine freiwillige AG. Meist kommen Fünft-bis Siebtklässler." Hofstetter sorgt dabei für Ordnung, "Ich pfeife auch mal - spielen können die selber", fügt er lachend an.

Der ehemalige Rektor ist zudem Vorsitzender des Förderwerks. Der "Verein zur Förderung Kinder und Jugendlicher in Eberbach" wurde 1996 gegründet; Aufgabe und Zweck ist es, Kindern das Erreichen der Bildungsziele durch unterstützende Maßnahmen zu ermöglichen Unter anderem werden Zuschüsse zum Mittagessen im Schülerhort für Familien in Not gegeben und Projekte und Workshops unterstützt. "Wir haben damit auch syrische Schüler mit Zusatzunterricht von April 2016 bis April 2018 zum mittleren Bildungsabschluss geführt."

Hofstetter bezeichnet sich als "Spinne im Netz". Viel Arbeit ist das, wie er behauptet, alles nicht, "aber hin und wieder gibt’s schon etwas zu tun".

Von 2009 bis 2014 war Hofstetter für die Freien Wähler beratendes Mitglied im Werksausschuss; "Heute bin ich bei den Freien Wählern auch noch sporadisch dabei". Seine Freizeit verbringt er gerne mit der Familie, er hat vier Kinder und einen sechsjährigen Enkel. Im Januar haben er und seine Ehefrau Goldene Hochzeit gefeiert. "Wir sind familiär sehr eng zusammen, treffen uns oft alle zum gemeinsamen Essen." Hofstetter stammt aus Heidelberg. Auch dorthin zieht es ihn einmal wöchentlich. Dann besucht er auf dem Bergfriedhof das Familiengrab seiner Eltern.

Bücher über Bücher und ein Volleyball: Ein Blick in das Arbeitszimmer von Norbert Hofstetter. Foto: privat

Ansonsten spielt der 74-Jährige Volleyball. Freitags bei den "Jedermännern" des Turnvereins. "Die Gruppe wurde von Karl Ginthum gegründet, ich bin seit 30 Jahren dabei." Mittwochs spielt er in einer "freien Gruppe", die Adalbert Remmler organisiert. "Wir sind eine gemischte, integrative Gruppe. Da spielen 30- bis 78-Jährige mit - quer durch alle Gesellschaftsschichten, vom Rechtsanwalt über den Sparkassendirektor bis zum Hausmeister und Aussiedlern."

Langeweile kennt der ehemalige Rektor nicht. Zuhause liest er viel, sein Arbeitszimmer ist voller Regale mit Büchern. "Zeitgeschichte, Politik, Drittes Reich, alte Reiseberichte - vieles ist antiquarisch, aber es gibt auch zeitnahe Bücher. Ich habe nicht alles gelesen, ich bin auch ein bisschen ein Sammler", erzählt er lachend.

Seinen Aussagen von vor zehn Jahren, dass die Kinder hippeliger geworden sind, stimmt er heute noch zu: "Es ist sogar noch schlimmer geworden. Handys sind noch dazu gekommen; das mediale Umfeld hat sich auch in der Schule ausgebreitet - und die Schulen müssen damit umgehen und die Probleme lösen. Doch das können sie gar nicht."