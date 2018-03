Von Marcus Deschner

Eberbach. "Der Wolf hat grundsätzlich ein Bleiberecht in Deutschland", resümierte Theo Grüntjens nach seinem rund einstündigen Vortrag im Rahmen der Hegeschau der Rotwildjägervereinigung.

Der mittlerweile im Ruhestand lebende Grüntjens war Leiter der Forstverwaltung des Rheinmetall-Konzerns in der Lüneburger Heide, ist Jäger, Naturfotograf, Sprecher der Wolfsberater in Niedersachsen und ein deutschlandweit anerkannter Experte "in Sachen Wolf und Rotwild".

Nach Grüntjens Angaben zum Wolfsvorkommen in der Bundesrepublik lebten zu Jahresbeginn 2017 etwa 65 Rudel sowie einige Einzelwölfe in Deutschland. Insgesamt seien dies etwa 650 Tiere.

Ein Rudel bestehe aus etwa zehn Tieren und lebe auf einer Revierfläche von 200 bis 300 Quadratkilometern. Anhand einer Karte erläuterte Grüntjens, dass es hierzulande 440 mögliche Wolfsterritorien gebe. Zum Vergleich: In Frankreich lebten zum gleichen Zeitpunkt etwa 300 europäische Grauwölfe, in Italien gar 2000.

In Deutschland unterliege der Wolf nicht dem Jagdrecht - außer in Sachsen. Doch auch dort stehe das Bundesnaturschutzgesetz darüber und schütze diese Tierart umfassend.

Ein Wolf könne am Tag bis zu 70 Kilometer Wegstrecke zurücklegen. Angst vor Begegnungen mit dem Tier brauche man nicht haben, beruhigte der Experte: "Wenn Sie mal überhaupt einen sehen, ist das zu 99 Prozent ein Jungwolf". Denn der sei neugierig, während ältere Tiere sich vor Menschen eher versteckten. Auch die Auswirkungen der Wolfsausbreitung in Deutschland auf das Rotwild beleuchtete Grüntjens. Dieses fliehe beim Anblick des Isegrims "kopfgesteuert´" kilometerweit. Auch damit entstünden neue Rotwildreviere. Aber Rotwild könne sich auch auf Wölfe einstellen. Entscheidend sei dabei die Führungsqualität des Leittiers. "Erfahrung bringt Beruhigung".

So habe man schon beobachtet, dass weibliches Wild seine Kälber in ein umzäuntes Maisfeld gesetzt habe, jeden Tag über den Zaun gesprungen sei und den Nachwuchs gesäugt habe. Dies sei zwei Wochen lang so gegangen. Ein weiterer Effekt der Anwesenheit der Wölfe sei, dass Rotwild "extrem" aufmerksam werde. "Das erschwert dann wiederum die Jagd", erläuterte Grüntjens.

"Der Wolf tötet, weil er leben will", meinte der Fachmann zu dessen Beutestreben. Er verfüge über lange scharfe Zähne und töte meist mit nur einem Biss. Erstaunlich sei, dass der Pansen bei gerissenen Rehen beispielsweise stets unversehrt gelassen werde. "Die Frage, warum wir dann unseren Hunden Pansen füttern, konnte mir noch kein Tierarzt beantworten", schmunzelte Grüntjens.

Während Rehwild aber "ein Meister des Versteckens" bei Annäherungsversuchen des Wolfs sei, passiere Frischlingen, die mit zwei starken Bachen unterwegs seien, grundsätzlich auch nichts. Sei nur ein Muttertier dabei und zwei Wölfe griffen die Rotte an, verhalte es sich anders:" Der eine lenkt die Bache ab, der andere macht sich über den Nachwuchs her". Denn schließlich brauche ein ausgewachsener Wolf am Tag zwischen drei und vier Kilo Fleisch. Dabei mache er auch vor (Jung-)Füchsen nicht halt.

Laut Statistik stammten 55 Prozent der Fleischbeute eines Wolfes von Rehwild. Nutztiere wie Schafe machten nur etwa ein Prozent aus. Nach seinen eigenen jagdlichen Erfahrungen habe sich die Strecke bei Drückjagden durch das Wolfsvorkommen in Deutschland nicht verändert, sagte Grüntjens.