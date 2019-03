Von Martina Birkelbach

Schönbrunn/Moosbrunn. Ein "wolfsähnliches Tier" wurde am Mittwochabend am Ortsrand von Moosbrunn gesichtet und beschäftigte die Nacht über zahlreiche Fachkundige sowie den Schönbrunner Bürgermeister Jan Frey. Ob es sich um einen Wolfshund oder einen Wolf handelt, soll in den kommenden Wochen geklärt werden. Die "Haus- & Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" (Hauptsitz in Schönbrunn) erreichte ein Anruf aus Moosbrunn, dass um 21 Uhr ein Wolf in einer Straße am Ortsrand, aber bereits innerhalb der Ortschaft, gesichtet wurde.

Wie Klaus Kraft von der Einsatzleitung des Vereins telefonisch von der Ostsee aus erklärt, handelt es sich der Erfahrung nach wahrscheinlich eher um einen Wolfshund. "Hin und wieder werden Tschechoslowakische Wolfshunde gesichtet, die einem Wolf sehr sehr ähnlich sehen." Die Melder sind dem Verein aber "persönlich bekannt und absolut vertrauenswürdig", sodass nicht von "Effekthascherei" auszugehen ist.

Die Melder haben auf Anraten des Vereins hin umgehend die zuständige Polizeidienststelle informiert, die auch mit einem Streifenwagen vor Ort war. Informiert wurden zudem die zuständigen Jagdpächter sowie Bürgermeister Frey und der Wildtierbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.

Ein europäischer Wolf in der Natur Italiens. Ob es sich bei der Sichtung in Moosbrunn um einen Wolf handelt, ist nicht sicher. Die zuständige Wolfsexpertin will in den nächsten Tagen nach Spuren suchen, die dann gegebenenfalls eingeschickt werden. Foto: Getty Images

Da man im Verein davon ausging, dass es sich "der Wahrscheinlichkeit nach", vermutlich eher um einen ausgebüchsten Wolfshund handelte, waren Mitglieder des Vereins mit Einsatzfahrzeugen in Moosbrunn vor Ort. Dabei wurde das Tier erneut zwischen Moosbrunn und Allemühl gesichtet. Diesmal von einem am Einsatz beteiligten Vereinsmitglied, der es aus dem Fahrzeug heraus, "aus nächster Nähe" gesehen hat, als es die Straße zwischen Moosbrunn und Allemühl - in Laufrichtung des Waldes zwischen Moosbrunn und Schönbrunn - überquerte. Der zweieinhalbstündige Einsatz wurde um 1.47 Uhr am Donnerstagmorgen abgebrochen. "Aber auch aufgrund dieser Sichtung können wir nicht sicher sagen, ob es sich um einen Wolf oder einen Wolfshund handelt", teilt der Verein mit. "Insbesondere da die erste Sichtung innerhalb einer Ortschaft lag." Die Sichter, die das Tier zuerst gesehen haben, seien sich aber sehr sicher, dass es sich um einen Wolf gehandelt habe.

Bürgermeister Frey wurde um 22.36 Uhr über die Sichtung in Kenntnis gesetzt. "Der Wildtierbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises hat die zuständige Wolfsbeauftragte informiert. Sie will in den nächsten Tagen nach Spuren suchen, unter anderem nach Fell- und Kotresten", teilt er mit. Sollte sie Spuren finden, wird sie diese an die Forstliche Spuren- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg schicken. Die Auswertung kann allerdings sechs bis sieben Wochen dauern.

Laut dem Vereins-Vorsitzenden Sven Jensen aus Schönbrunn liegt die Problematik bei der Unterscheidung zwischen einem Wolf und einem "Tschechoslowakischen Wolfshund sowie einem Saarlooswolfhund" darin, "dass diese beiden Rassen gezielt so gezüchtet wurden, dass sie dem Wolf möglichst ähnlich sind. Es wurden Hunde gezielt mit Wölfen gekreuzt, um so einen Haushund mit dem Aussehen eines Wolfes zu züchten." Dies ist in Deutschland zwischenzeitlich verboten, "hier dürfen nur noch Wolfshunde untereinander gekreuzt werden, aber nicht mehr mit Wölfen".

Jensen erklärt weiter: "Da es hier aufgrund der Vorgehensweise bei der Züchtung entsprechend darum ging dem Aussehen eines Wolfes möglichst nahezukommen, gibt es dementsprechend Wolfshunde, bei denen selbst Experten anhand eines Fotos die Unterscheidung oft äußerst schwerfällt. Oftmals bringt hier erst ein Gentest endgültige Gewissheit."

Der Verein "Haus- & Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" teilt weiter mit, sich ernsthaft Gedanken gemacht zu haben, die Sichtung überhaupt bekanntzugeben, bevor nicht gesicherte Erkenntnisse vorliegen. "Wir denken aber, dass insbesondere die Halter von Weidetieren auch über eine eventuelle Wolfssichtung bzw. über die Sichtung eines streunenden Wolfshundes informiert sein möchten, bzw. falls es sich um einen entlaufenen Wolfshund handelt, hier natürlich die Besitzer des Hundes vermutlich bereits nach dem Tier suchen." Und noch ein Tipp des Vereins: "Pferde wie auch Hunde können Wölfe als Gefahr wahrnehmen. Sollten also Hunde oder Pferde plötzlich stehen bleiben und dabei nervös wirken, sollte man besser die Gegenrichtung einschlagen."

Wie der NABU-Bundesverband auf seiner Homepage veröffentlicht, "erfreuen sich "Wolfshunde zunehmender Beliebtheit: 2013 wurde in Deutschland von etwa 1400 Tieren, Tendenz steigend, ausgegangen".

Info: www.tierrettung-neckartal-odenwald.de