Von Karin Katzenberger-Ruf

Eberbach. "Es läuft noch etwas schleppend", sagt Sieglinde Burkhard-Heilmann. Seit August verkauft die Fischwirtin aus Mossautal auf dem Wochenmarkt in Eberbach Forellen aus eigener Zucht. An ihrem Verkaufsstand stellt sie ihren Betrieb mit einigen Fotos vor; samt der Fischreiher, die sich ihr Futter mitunter aus den Teichen schnappen.

Forellen aus eigener Zucht gibt’s von der Fischwirtin aus Mossautal. Foto: kaz

Die Fischwirtin, für die seit Jahrzehnten der Direktverkauf an erster Stelle steht, wollte sich in Eberbach ein zweites Standbein aufbauen, nachdem die Bestellungen von Gaststätten im Corona-Jahr immer mehr zurück gingen. Nun hofft sie auf die Menschen, die sich zu Hause ein schmackhaftes Fischgericht zubereiten wollen. Mit ihrem Stand ist sie allerdings nur samstags präsent. Ein paar Meter gegenüber ist auch die Konkurrenz, ein Händler aus Karlsruhe, mit Meeresfischen, Muscheln und selbst gemachten Salaten gut aufgestellt. Nennen wir das einfach mal ein sich ergänzendes Angebot aus Süß- und Salzwasser-Produkten. "Wir haben mit einem ganz kleinen Stand hier angefangen, 2021 sind es 40 Jahre" ist von Dieter Theisen-Niedermeier zu erfahren, der zusammen mit seiner Ehefrau Angelika Niedermeier den Mühlenhof in Mudau-Reisenbach führt, einen Demeter-Betrieb.

Aus besagtem Stand wurden viele Quadratmeter Verkaufsfläche. Momentan sind dort vor allem Feldsalat, Wurzelgemüse und Kohl gefragt. Ebenso Äpfel, Trauben und Orangen. "Wir müssen besonders über Winter natürlich einiges dazu kaufen", so der Standbetreiber.

Der Mühlenhof hat seine Kundschaft, der Obst- und Gemüsestand Wenz aus Mannheim ebenso. Blumen und adventliche Gestecke gehören zum Sortiment der örtlichen Gärtnerei Brenneis, die in Sachen Obst und Gemüse wiederum auf die Frische aus dem Großmarkt vertraut. Oliven Eilers – der Name steht nun auch schon seit über drei Jahrzehnten für Qualität betreffs mediterraner Lebensmittel – ist auf dem Wochenmarkt in Eberbach ebenfalls vertreten.

Diszipliniert stehen die Kunden Schlange vor dem Brotwagen. Foto: kaz

Außerdem haben dort zwei Bäckereien ihre Stammkundschaft. Das sind die Mühlenbäckerei aus Zuzenhausen, die durch Holzofenbrot und Bienenstich besticht, und die Bäckerei Banschbach aus Aglasterhausen, bei der Einback und aus Dinkel Gebackenes zu den Spezialitäten gehören. "Das schmeckt alles ganz wunderbar", lautet das Lob einer Kundin. Rinder, die auf der grünen Wiese grasen: Mit diesem Motiv auf dem Verkaufswagen wirbt "der Metzger vom Katzenbuckel" für seine Fleisch- und Wurstwaren. "Ich esse sehr gern Steaks, aber mir ist auch wichtig zu wissen, wie die Tiere gehalten werden", so ein junger Mann, der vor dem Wagen geduldig Schlange steht.

Die Nachfrage ist groß. "Wir kaufen eigentlich jeden Samstag hier ein" ist von einem Ehepaar aus Moosbrunn zu erfahren "Und meistens gehen wir danach noch einen Kaffee trinken, aber das geht gerade ja leider nicht."

Überhaupt verbindet die Kundschaft "von auswärts", wie die beiden Freundinnen aus Oberzent, den Marktbesuch gern mit einem Altstadtbummel.

Info: Der Wochenmarkt auf dem Leopoldsplatz vor dem Rathaus findet dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 13 Uhr statt.