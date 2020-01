Von Christofer Menges

Eberbach. Kaum hat Jugendarbeiterin Sandra Smentek den Schlüssel zur Kellertür herumgedreht, sind die ersten Jugendlichen wieder da. "Wieso seid ihr eigentlich alle hier? Ich hab doch noch keinem gesagt, dass wieder auf ist", wundert sich "Smenny", wie sie im JuZ von allen genannt wird. Aber unter den Jugendlichen hat es sich schnell herumgesprochen: Seit Montag ist der Jugendtreff im Keller der Dr.-Weiß-Schule wieder geöffnet.

Drei Monate über den Winter war der Jugendtreff zu. Etlichen fehlte die Anlaufstelle. "Nur Arbeit, sonst nichts" habe sie über den Winter gemacht, sagt Shelly (16). "Gelangweilt" habe er sich, sagt Steven (14). Sie sei, wenn ihr zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen sei, viel am Bahnhof in der Kälte gestanden, erzählt Gloria (15).

Ende Oktober war der Treff wegen möglicher Gesundheitsgefährdung durch Schimmel geschlossen worden. Bauingenieur Thomas Schlachter nahm die Kellerräume unter die Lupe und schloss eine Gesundheitsgefährdung aus.

Die Räume wurden ordentlich durchgelüftet, die Lüftung anders eingestellt. Zwischenzeitlich wurden auch leerstehende Büroräume in der Passage als mögliches Ausweichquartier besichtigt. Die waren aber für die Zwecke des Jugendtreffs zu klein.

Etliche der Jugendlichen trafen sich statt an ihrer üblichen Anlaufstelle am Bahnhof oder in der Stadthalle. Dort war auch Jugendarbeiterin Smentek immer wieder unterwegs oder hat Jugendliche, die sie betreut, zu Hause besucht.

Großes Ziel bleibt ein neuer Jugendtreff, idealerweise neben dem Kulturzentrum Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße, das am Freitag von der Stadt eröffnet wird. Bis dahin müssen sich die Jugendlichen allerdings noch etwas gedulden: Im städtischen Haushalt sind dieses Jahr 35.000 Euro für die Planung vorgesehen.

Was es für einen neuen Jugendtreff braucht, will die Verwaltung mit dem Trägerverein Postillion abstimmen. Rund eine halbe Million Euro hat die Stadt in ihrer Finanzplanung bis 2022 für einen Neubau vorgesehen.

Bis dahin geht es erst einmal im Keller weiter. Dort lief am Montag wieder Musik. Ein paar daddelten Videospiele, andere freuten sich einfach nur, wieder einen warmen Treffpunkt zu haben.

Info: Der Jugendtreff im Keller der Dr.-Weiß-Schule (Eingang über den Schulhof) ist montags, dienstags und mittwochs von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 16 bis 21 Uhr und freitags von 16 bis 22 Uhr geöffnet.