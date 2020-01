Eberbach/Mannheim/Karlsruhe (fhs) Bei künftigen Genehmigungsverfahren für dem Windradbau in Baden-Württemberg muss anders als bisher vorgegangen werden. Das schlussfolgern Juristen nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Entsprechende Informationen zirkulieren seit Jahresende und zu Beginn des neuen Jahres in Kreisen der Windradstandortgegner, so auch in Eberbach bei denjenigen, die gegen Windräder im Odenwald, etwa an etwaigen m Standort Hebert oder Augstel/Markgrafenwald sind.

Bislang noch keiner größeren Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wurden auch die Aktivitäten in Sachen Abwehr eines Windparks am Hebert im letzten Quartal 2019. Dazu zählen ein Brief von Heinrich Rumetsch an die Gemeinderäte mit einem Schreiben der Heidelberger Physikprofessoren Dirk Dubbers, Johanna Stachel und Ulrich Uwer.

Hintergrund > Die Bedeutung des Verwaltungsgerichtsurteils vom 17. Dezember 2019 (AZ 10 S 566/19 und 10 S 823/19) erläutert der Verwaltungsrechtler Dr. Rico Faller aus der Karlsruher Kanzlei Caemmerer Lenz. [+] Lesen Sie mehr > Die Bedeutung des Verwaltungsgerichtsurteils vom 17. Dezember 2019 (AZ 10 S 566/19 und 10 S 823/19) erläutert der Verwaltungsrechtler Dr. Rico Faller aus der Karlsruher Kanzlei Caemmerer Lenz. > Der Erlass ist das Problem Faller: "Bei den Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg handelt es sich um Entscheidungen, deren Bedeutung weit über die streitgegenständlichen Windparks hinausgeht. Denn der Grund für die Rechtswidrigkeit liegt genau genommen nicht in der Anwendung des Windenergieerlasses Baden-Württemberg durch die Behörden, sondern in diesem Erlass selbst." > Alte Genehmigungen betroffen Faller: "Da das Problem also weniger in der Anwendung dieses Erlasses liegt, sondern darin, dass in diesem Erlass gegenüber Behörden Unzutreffendes vorgegeben wird, dürften nach wie vor etliche Genehmigungen existent sein, die rechtswidrig sind, insbesondere weil umweltrechtliche Vorschriften, über die eine Landesregierung nicht hinweggehen kann, nicht oder unzutreffend angewandt wurden und weil damit auch die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat." > Öffentlichkeit ist zu beteiligen Faller: "Für laufende oder künftige Genehmigungsverfahren bedeuten die Entscheidungen, dass in den Verfahren anders als bislang vorgegangen werden muss. Insbesondere führt die Entscheidung dazu, dass nun in vielen Fällen ein förmliches Verfahren nach § 10 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz)– und damit eine Öffentlichkeitsbeteiligung – durchzuführen ist." > Eingebettet in noch höheres Recht Faller: "Letztlich ist dies ganz im Sinne des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der insbesondere in seiner "Protect"-Entscheidung vom 20.12.2017 – C-664/15 – die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet hat, dem Umweltrecht zur Durchsetzung zu verhelfen und für effektiven gerichtlichen Rechtsschutz zu sorgen. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Der Karlsruher Fachanwalt für Verwaltungsrecht Rico Faller hat Erläuterungen zu der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs gemacht. Der 10. Senat dieses Gerichtes hatte am 17. Dezember 2019 zwei Entscheidungen gefällt. Sie beziehen sich auf einen einem Rechtsstreit wegen der Windparks "Blumberg" und "Länge" im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte hierzu bereits geurteilt. Nun sprachen die Mannheimer Richter als nächste Instanz, und laut Anwalt Faller reicht der Urteilsspruch über den konkreten Einzelfall im Nordschwarzwald hinaus.

So sei künftig in vielen Fällen vorab ein förmliches Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorzunehmen. Das heißt insbesondere, dass dabei die Öffentlichkeit zu beteiligen ist. Gleichzeitig müssen Behörden umfassender und verlässlicher als bisher geschehen Belange ermitteln, zwischen den dann abgewogen werden muss. Das bezieht sich insbesondere auf die Frage, ob Waldflächen dem Naturschutz unterliegen oder ob sie für wirtschaftliche Zwecke genutzt dürfen und ob der Naturschutz deswegen eingegrenzt werden kann – ein Sachverhalt, der auch auf andere Windradstandorte anwendbar sein wird wie etwa mögliche Flächen im Raum Eberbach. Bei Hebert und Augstel kommt hinzu, dass die Flächen nicht mehr in der Regionalplanung als Flächen für Windenergieerzeugung vorgesehen sind und dass beim Hebert davor erst noch Bestimmungen des Landschaftsschutzes aufzuheben wären, was noch nicht geschehen ist.

In dem Schreiben von Heinrich Rumetsch an Eberbacher Gemeinderäte geht’s ein weiteres Mal ums Feststellen des Rückgangs der Artenvielfalt (weniger Vogelgesang wahrnehmbar bei Führungen der NABU-Gruppe), des Insektensterbens und des überbewerteten Anteils der Windenergie an Leistungen für den Klimaschutz. Rumetsch wirbt für mehr Fotovoltaik auf bereits versiegelten Flächen und Dächern und legt weiterführende Literaturhinweise sowie Zeitungsberichte bei.

Dazu gehört ein Papier von Wissenschaftlern des Physikalischen Instituts der Universität Heidelberg. Sie analysieren darin den im Vergleich marginal geringen Anteil der Windenergie an der Gesamtenergieversorgung in Deutschland 2009 bis 2018. Ihrer Einschätzung nach ist es unmöglich, die von Deutschland international zugesagte Verringerung des CO²-Ausstoßes durch ein Steigern des Anteils der Windenergie zu erzielen. Die Heidelberger Professoren listen als weit verbreitete "Missverständnisse" auf: Haushaltsstrom ist nur ein kleiner Anteil des Gesamtenergieverbrauchs im Land. Selbst wenn alle nur Windenergie beziehen, mache dies gerade mal sechs Prozent des Verbrauchs aus.

Aus dem interessegeleiteten Interpretieren der Leistungsdaten (Unterschied zwischen installierter und tatsächlich produzierter Leistung eines Windrads) ergeben sich geschönte Zahlen zur Täuschung der Öffentlichkeit. Und ohne Stromspeicherlösungen müssen weiter für alle Wind- und Sonnenkraftanlagen wegen der "Dunkelflauten" Kraftwerke mit fossilen Betriebsstoffen vorgehalten werden.

Zum Erreichen der Klimaziele müsse man vor allem aufs Energiesparen setzen, das weltweite Sonnenergiepotenzial in äquatornahen Wüsten nutzen und auch das Thema Atomkraft neu überdenken. Gefahren der Atomenergie seien im Vergleich zu Gefahren des Klimawandels zu bewerten.