Eberbach. (me) Die Unterschriften für das Bürgerbegehren über die Windkraft auf dem Hebert werden neu gesammelt. Von den Bürgern soll bei einem Entscheid nur noch über eine Frage abgestimmt werden: "Sind Sie dafür, dass die Stadt Eberbach im Gewann Hebert das städtische Grundstück Flst. Nr. 8641 zur Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung stellt?"

Die bisherige zweite Frage zur finanziellen Beteiligung der Bürger an einem Windpark entfällt. Das teilte die Initiative für das Bürgerbegehren am Mittwoch mit. In der Folge müssen die bisher geleisteten Unterschriften noch einmal abgegeben werden. Die bisherigen Unterschriftsformulare und die darauf bereits geleisteten Unterschriften werden laut Initiative nicht weiter verwendet und vernichtet.

Hintergrund ist, dass durch die Beschränkung auf eine Frage die Rechtssicherheit des Bürgerbegehrens gewährleistet werden soll. Laut Initiative wurde der Verein "Mehr Demokratie", der sich intensiv mit Bürgerbegehren und -entscheiden befasst, durch die Presseberichterstattung auf das Bürgerbegehren in Eberbach aufmerksam. Der baden-württembergische Landesvorsitzende hat der Initiative nun geraten, sich auf eine Frage zu beschränken. In der Vergangenheit seien Bürgerbegehren mit zwei Fragen durch einige Rechtsaufsichtsbehörden für unzulässig erklärt worden.

Die Initiative bittet nun die bisherigen Unterzeichner darum, die neuen Formulare mit nur einer Frage noch einmal zu unterzeichnen, damit die 809 benötigten Unterschriften erreicht werden.

Info: Eine Möglichkeit dazu besteht am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 13 Uhr bei einem Stand auf dem Leopoldsplatz. Außerdem kann man sich per E-Mail an buergerentscheid-hebert@web.de oder telefonisch an die Vertrauensleute Claudia Kaiser, Rainer Olbert (0151/29141911) und Lothar Jost (0160/1829280) wenden.