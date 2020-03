Neben den Innenarbeiten wird auch am Mauerwerk außen viel instand gesetzt und ausgetauscht. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Hirschhorn. "Wir wollen, dass der Wohnturm wieder als Kubus erlebbar wird" sagt Anja Dötsch. Und das ist noch nicht alles, was gerade neu gemacht wird auf Schloss Hirschhorn. Die promovierte Ingenieurin Dötsch ist von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessens. Sie nutzt die Gelegenheit eines Werkstattbesuchs des eigentlich mit der Schlosssanierung befassten hessischen Landesbaubetriebs, um auf die Besonderheiten dieses historischen Kleinods überm Neckar aufmerksam zumachen.

Hermann Felleisen vergleicht den Plan mit den fertig verlegten neuen Zwei-Rohr-Heizungsleitungen im Ritterkeller auf Schloss Hirschhorn, dem Hauptprojekt der Sanierung. Foto: Hüll

Mit der Heizung hat alles angefangen: "Das war ein Einrohrsystem. Da lag auf jeder Etage ein Vierkantrohr. Für die neuen Leitungen mit zwei Rohren mussten wir viele Wände durchbrechen und eine Komplettrenovierung der Gasträume vornehmen", erklärt Hermann Felleisen vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. Felleisen ist der Projektleiter im Schloss. Er zeigt, wie die neuen Leitungen vor Putz verlaufen, wie Holzabdecksockel diese und die Elektroleitungen verbergen, wie Ritterkeller, Erkerzimmer und andere Räumlichkeiten vom Kunststoffputz der letzten Sanierung befreit und dem Original nachempfunden wieder hergerichtet wurden. Freigelegt wurde zudem originaler, jedoch verwitterter Wandzierrat.

Hintergrund > Burg und Schloss Hirschhorn haben ihren Ursprung in einer Ritterburg: Um 1250/60 datiert die erste Anlage noch mit quadratischem Grundriss. Im 14. Jahrhundert fand der erste Ausbau statt, bei dem die Burg auch ihre Kapelle (dokumentiert für 1545) erhielt. 1391 wurde mit dem Bau der [+] Lesen Sie mehr > Burg und Schloss Hirschhorn haben ihren Ursprung in einer Ritterburg: Um 1250/60 datiert die erste Anlage noch mit quadratischem Grundriss. Im 14. Jahrhundert fand der erste Ausbau statt, bei dem die Burg auch ihre Kapelle (dokumentiert für 1545) erhielt. 1391 wurde mit dem Bau der Stadtwehranlage auch die Burg weiter ausgebaut. Bis 1422 erfolgte die Erweiterung der oberen Vorburg. Hirschhorn hat als besonderes Markenzeichen neben einer eher kleinen Kernburg ausgedehnte Zwingeranlagen. Neben immer wieder vorgenommenen Um- und Ausbaumaßnahmen kam es von 1583 bis 1586 zur Veränderung des Erscheinungsbilds durch den Renaissancewohnbau. Im 20. Jahr-hundert kam der Terrassenanbau des Schlosshotels hinzu. Seit 2018 läuft die aktuelle Schlosssanierung. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Weil so umfangreiche Arbeiten anstanden, beschloss das Land als Eigentümer, auch erforderliche Arbeiten am Mauerwerk vorzunehmen – innen wie außen. Dazu gehören das Befestigen loser Steine, der Austausch zementhaltiger Verfugungen und das Verwenden denkmalschutzgerechten Kalkmörtels, die Fassadensanierung, ein Belagsaustausch auf der Terrasse, die Korrektur des Dachübergangs vom Renaissanceanbau an den alten gotischen Palas und das Neu-Eindecken des Dachs.

"Insgesamt investiert das Land Hessen 2,8 Millionen Euro", berichtet Alexander Hoffmann, Sprecher des Landesbaubetriebs. Nach Baubeginn im September 2018 folgten rund 15 Gewerke: während die Heizungsbauer neue Rohrtrassen durch das Gemäuer brachen, liefen die Untersuchungen der Fachplaner.

Es kamen Statiker, Natursteinfachleute, Restauratoren, Schreiner, Gipser und Stuckateure, Verputzer, Maler, Elektriker, Zimmerer und Dachdecker.

"Mit dem Schloss-Innenraum werden wir so in zwei Monaten durch sein", überlegt Projektleiter Felleisen, Dann kommen die Schlossterrasse, die Dachdecker und ganz zum Schluss auch die Sanierung der Zufahrtsstraße – "alles unter Vorbehalt, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt". Das Land plant, Ende 2020 die Sanierung abzuschließen. Ein neuer Pächter für das Hotel mit 25 Doppelzimmern wie auch für die Schlossgastronomie wird daher ab Saisonbeginn 2021 gesucht. Offen ist derzeit auch, wer schon in diesem Jahr Schlossbesuchern etwas zu essen oder trinken serviert. Der bisherige Food-Truck-Anbieter wird es nicht mehr sein.

Für einen Werkstattbericht finden sich im Wendelstein Dr.-Ing. Anja Dötsch, Sabina Feierstein, Hermann Felleisen und Alexander Hoffmann ein. Foto: Hüll

Fest steht zumindest eine Baustellenführung, die auf Initiative des Freundeskreises Langbein’sche Sammlung und Heimatmuseum Hirschhorn für Freitag, 19. Juni, geplant ist. Den Teilnehmern möchte Sabina B. Feierstein von der Niederlassung Süd/Darmstadt des Landesbaubetriebs "nach Abschluss der schmutzigen Arbeiten" vorführen, wie sich das Schlosshotel künftig präsentieren wird und wie man nun den Prozess der Baugeschichte nachverfolgen kann.

"Zeitfenster" mit originalen Farbflächen und restaurierte Originaldekorationen, ein "Durchblick ins Mittelalter" durch eine wieder geöffnete gotische Fensteröffnung sowie Hinweistafeln im offen zugänglichen Gang zum Bergfried ermöglichen das. Landesbaubetrieb-Sprecher Hoffmann: "Wir sind uns bewusst, dass wir die Baudenkmäler für die Leute der jeweiligen Region herrichten."

"Die Hirschhorner Geschäfte leben davon, dass das Schloss in Betrieb ist", erklärt Aloisia Sauer, Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Langbein’sche Sammlung. "Die Bewirtschaftung durch den Wagen ist essenziell für uns."

Und auch Bürgermeister Oliver Berthold schlägt in die gleiche Kerbe: "Der ursprüngliche Plan vor der Sanierung war ja sogar, das Schloss für die ganze Dauer komplett zu schließen." Das habe man zwar abwenden können, aber auch Berthold sieht es als wichtige Aufgabe, einen verlässlichen und fähigen Pächter zu finden, der gleich ab 2021 Hotel mit Gastronomie übernimmt.

Und für dieses Jahr muss der Foodtruck bewirtschaftet werden. Berthold: "Ich hatte da eine Anfrage und habe den Kontakt vermittelt."