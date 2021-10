Eberbach. (cum) Das erste Päckchen wurde schon am Donnerstag abgegeben. Seit dieser Woche wird in "Barbara’s Beauty Boutique" in der Hauptstraße wieder für bedürftige Kinder gesammelt. Bis zum Abgabeschluss am Montag, 15. November, läuft die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

Inzwischen zum elften Mal nimmt Barbara Krawczyk in ihrem Laden Weihnachtspäckchen für Kinder entgegen. Im Corona-Jahr 2020 war die Hilfsbereitschaft besonders groß. "Wir hatten erst Bedenken, dass wegen Corona nicht so viele mitmachen, und waren dann überrascht vom besten Ergebnis, das wir je hatten." 270 Päckchen wurden im vorigen Jahr in Eberbach abgegeben, dazu 1600 Euro an Spenden. Allein 80 Päckchen brachte die evangelische Kirchengemeinde aus Neckarsteinach. 50 weitere Päckchen hatte die Rothenberger Grundschule geschnürt. "Wir hoffen, dass sich noch weitere Schulen, Vereine und Institutionen beteiligen", so Krawczyk.

Mitmachen ist einfach: Schuhkarton mit kindgerechten Geschenken befüllen, dekorieren, vielleicht noch ein Gruß dazu, in der Boutique in der Hauptstraße abgeben. Wer keine Kartons parat hat, kann sich dort auch welche abholen. Als Geschenke werden Spielzeug, Hygieneartikel wie Zahnbürsten oder Duschgel, Schulsachen wie Buntstifte, Malkästen oder Solartaschenrechner, Kleidung und Süßigkeiten empfohlen. Auch über Kuscheltiere, Fußbälle mit Pumpe oder Musikinstrumente freuen sich die Kinder. Die Kartons sollten zudem mit Etiketten gekennzeichnet werden, ob der Inhalt für einen Jungen oder ein Mädchen, ob für Kleinkinder, Grundschulkinder oder Jugendliche gedacht ist. Die Etiketten und ein Flugblatt mit Tipps zur Aktion gibt es ebenfalls in der Boutique. Wer mag, kann dazu auch noch Geld spenden, das laut der dahinterstehenden Hilfsorganisation für Werbung, Verpackung und Transport verwendet wird. Spendenquittungen kann die Boutiquebetreiberin ausstellen.

Organisiert wird "Weihnachten im Schuhkarton" von der Hilfsorganisation Samaritan’s Purse – Die barmherzigen Samariter. Der Verein stand auch schon in der Kritik, weil er neben seiner Weihnachtshilfsaktion christlich missioniert. Seit 1993 wurden bei "Weihnachten im Schuhkarton" nach eigenen Angaben über 186 Millionen Kinder in mehr als 160 Ländern beschenkt. Im vorigen Jahr hätten weltweit 576 000 Ehrenamtliche bei der Aktion mitgeholfen. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen meist nach Osteuropa und bereiten Kindern im Kosovo, in Rumänien, Georgien der Ukraine und in Weißrussland eine Freude. Aber auch Liberia und die Mongolei gehören zu den Empfängerländern. Nach dem Abgabeschluss Mitte November gehen die Päckchen von Eberbach aus auf die Reise – damit an Weihnachten Kinderaugen leuchten können.

Info: www.weihnachten-im-schuhkarton.org