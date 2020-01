Hirschhorn. (fhs) Einen Tag nach dem Wasserrohrbruch in der Hirschhorner Hauptwasserleitung lässt sich im Rathaus bilanzieren: Die frühzeitige Information der Bevölkerung hat sich ausgezahlt, sodass durch bewussten Umgang mit dem Wasserverbrauch das Problem des Druckabfalls gelöst werden konnte.

Noch während die Reparaturarbeiten an der Leitung liefen, füllte sich der Hochbehälter wieder, sorgte für entsprechenden Druck im Verteilernetz, sodass auch die höher gelegenen Anschlüsse wieder ausreichend mit fließend Wasser aus dem Hahn versorgt werden konnten. "Das war am Nachmittag so gegen 16/17 Uhr auch an den höchsten Punkten der Fall", berichtete Bürgermeister Oliver Berthold auf Nachfrage am Donnerstag kurz vor Beginn der Magistratssitzung.

"Der erste Stadtrat Herr Happes wohnt vergleichsweise hoch. Er hat gesagt, dass bei ihm Vormittags das Wasser weg war und Nachmittags die Versorgung wieder stand", erklärt Berthold.

"Mein anderer Referenzpunkt ist das Casa Reha." Auch das Haus der Betreuung und Pflege am Michelberg hatte am Nachmittag wieder die gewohnte Trinkwasserversorgung, sodass Berthold davon ausgehen konnte, dass auch alle übrigen der insgesamt 2000 Netzteilnehmer mittlerweile wieder Wasser haben.

Feuerwehr bis 0 Uhr im Einsatz

"Es gab keine Verunreinigung, und man musste das Wasser auch nicht abkochen." Vorbeugend hatte die Stadtverwaltung über die Leitstelle des Landkreises Bergstraße einen speziell für die Trinkwasserversorgung umgebauten Tanklaster geordert. Berthold: "Die Feuerwehr hat keine Tanks in Trinkwasserqualität, und eine lebensmittelechte Schlauchversorgung wäre in dieser Länge nicht möglich gewesen.

Beim Kreis gibt es einen dafür umgerüsteten Milchlaster, dessen Edelstahltank entsprechend dafür hergerichtet worden ist. Der Kreis hat uns zudem für den Eventualfall extra Tank- und Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung gestellt, denn wenn es irgendwo gebrannt hätte, hatte der Druck im Netz ja auch nicht für die Löschwasserversorgung ausgereicht."

Mit dem Laster wurde der Schloss-Hochbehälter am späten Nachmittag befüllt; die direkt an die Bruchstelle angrenzenden Haushalte waren am Mittwoch gegen 23.30 Uhr wieder komplett am Netz. Berthold dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz, darunter dem Bauhof, der Lautsprecherdurchsagen fuhr, und der Feuerwehr, die wegen des Rohrbruchs von 6 bis 24 Uhr im Einsatz war.

Wegen der Information via E-Mail an örtliche Bürgervertreter und Multiplikatoren, via Privatradio und im Internet verbreitete sich der Aufruf, Wasser zu sparen, im Schneeballsystem in der Stadt.

Nach vormittäglichen Anrufen wegen ausbleibenden Wassers meldete sich Nachmittags niemand mehr, so Berthold. Auch Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß, Stellvertreter Martin Hölz und SPD-Fraktionsvorsitzender Max Weber berichteten, bei ihnen seien keinerlei Beschwerden eingegangen.