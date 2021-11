Hirschhorn. (jbd) Fast 11 Monate nach Auslaufen der Betriebserlaubnis darf das Wasserkraftwerk Hirschhorn jetzt wieder in Betrieb gehen und voraussichtlich bis Ende November die Produktion CO2-freien, regenerativen Stroms wieder hochfahren. Dies geht aus einer Mitteilung des Energieerzeugers EnBW hervor. Nach eingehender Prüfung der Genehmigungsunterlagen hat das Regierungspräsidium Darmstadt der Neckar-AG als Betreiberin nun sein Einverständnis dazu gegeben, heißt es dazu. Allerdings muss sich die umgebaute Anlage zunächst in einem vierwöchigen Probebetrieb gewähren.

Bekanntlich war die bisherige Betriebserlaubnis des kleinen Kraftwerks, das im Vollbetrieb mit zwei Turbinen pro Jahr Ökostrom für 7000 Haushalte erzeugen kann, zum Jahresende 2020 ausgelaufen. Seitens der Behörde wurde jetzt für die nächsten zwei Jahre eine neue Betriebserlaubnis erteilt. Mit einer Einschränkung: Sie gilt zunächst nur für eine der beiden Maschinen, erklärt die EnBW, die zu über 80 Prozent an der Neckar-AG beteiligt ist.

Bevor die Anlage jetzt wieder in Betrieb geht, werde in den kommenden zwei Wochen noch eine elektrische "Fisch-Scheuche" installiert, so der Kraftwerksbetreiber. Ein wirksamer Fischschutz sei eine wesentliche Voraussetzung für die behördliche Genehmigung, ein Wasserkraftwerk betreiben zu dürfen. Mit dieser Anlage wird ein schwaches elektrisches Feld erzeugt, das die Fische erspüren und daraufhin einen Abwanderungsweg über das Wehr suchen.

Und sollte doch der eine oder andere Fisch den Weg durch das Kraftwerk nehmen, habe er trotzdem gute Chancen unbeschadet durchzukommen. Denn bei der letzten in diesem Jahr abgeschlossenen Revision sei eine Maschine so umgebaut worden, dass das Gefahrenpotenzial für die Tiere erheblich reduziert ist: "Die Turbine wird mit modifizierten Laufschaufeln und einer verringerten Drehzahl, aber unveränderter Leistung betrieben", heißt es in der Mitteilung.

Nach dem zum Neustart zunächst vierwöchigen Probebetrieb schließt sich ein Praxistest an. Dabei muss der Nachweis erbracht werden, dass die Anforderungen an den Fischschutz eingehalten werden. Auf dieser Grundlage wird dann geprüft, ob auch die zweite Maschine entsprechend umgebaut und zur Inbetriebnahme angemeldet wird.

Info: Die Neckar-AG betreibt 24 Wasserkraftwerke am Neckar sowie 15 weitere an Jagst, Kocher und Enz im Auftrag eines Partners. Sie ist u.a. zuständig für Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Laufwasserkraftwerke am schiffbaren Teil des Neckars. Sie ist zu 82,2 Prozent eine Tochter der EnBW.