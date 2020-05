Eberbach. (RNZ) Die letzen Wochen haben gezeigt, dass viele ihre eigene Heimat per Pedes oder mit dem Fahrrad ganz neu kennenlernen und Unbekanntes in der eigentlich bekannten Heimat entdecken. Eine Wanderung kann dabei auch konform den jeweils geltenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, alleine zu zweit oder mit der Familie, unternommen werden.

Der Neckarsteig als zertifizierter Qualitätswanderweg ist dafür ideal. Wandert man die 128 Kilometer von Heidelberg nach Bad Wimpfen kann man sich auf die Spuren von Marc Twain begeben. Beginnt man in Heidelberg, so ist die Himmelsleiter der erste Anstieg und verbindet das Schloss mit dem Königstuhl. Vom Königstuhl aus kann man bei gutem Wetter über den Oberrheingraben bis zum Pfälzer Wald sehen. Der Steig führt über den Neckarriedkopf mit der gleichnamigen Schutzhütte, von der aus man auf den Dilsberg schauen kann. Die Neckarriedkopfhütte wird, sobald es die Verordnungen zulassen, an Wochenend- und Feiertagen bewirtschaftet.

Hat man die Burgfeste Dilsberg erklommen und ist wieder an den Neckar hinabgestiegen, reihen sich die Burgen der Vierburgenstadt Neckarsteinach wie Perlen an einer Kette aneinander. Die direkt am Neckarsteig gelegene Ruine Hinterburg wurde um 1100 erbaut. Zur Mittelburg, Vorderburg und zur Ruine Burg Schadek lohnt sich einen Abstecher. Weiter Richtung Hirschhorn durchquert man die Burganlage Hirschhorn. Ein wunderschön gelegener Pfad oberhalb der Bahnlinie ermöglicht einen Blick auf den Neckar oder auch auf Eberbach. In Eberbach kann man die Neckarschifffahrt beobachten oder die Bronzeskulpturen bewundern.

Nahezu alpines Gelände passiert man kurz vor Neunkirchen auf dem Gebiet Wilder Waibelsberg beziehungsweise Krösselbacher Hang. Geologische Besonderheiten begleiten den Wanderer am Neckarsteig auf Schritt und Tritt. So trifft man auf den Mittelberg, die Margaretenschlucht, Mosbach und Gundelsheim und die Burg Guttenberg, den jüdischen Friedhof außerhalb vom Bad Rappenauer Teilort Heinsheim und Bad Wimpfen, Die Wanderungen können grundsätzlich nach den individuellen Vorlieben als Ein- oder Mehrtagestouren geplant werden. Der Neckarsteig ist ein Natur- und Kulturraum der für den Besucher, direkt vor Haustüre.

Info: www.neckarsteig.de