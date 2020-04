Waldbrunn. (me) Mit kostenlosen Gesichtsmasken für lokale Einrichtungen will der Waldbrunner Maschinenbauer Mosca einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten und örtliche Einrichtungen unterstützen. Aus Umreifungsbändern und mit 3D-Druckern stellt Mosca rund 35 Masken am Tag her. "Stand heute haben bereits einige mobile Pflegedienste sowie Apotheken und Bäckereien in der Region Interesse angemeldet", sagt Geschäftsführer Timo Mosca in einer am Mittwoch herausgegebenen Pressemitteilung.

Die Gesichtsmasken aus Kunststoff werden von Lehrlingen der Firma produziert. Mit den Masken wollte die Firma zunächst die eigenen Mitarbeiter schützen. Nun ist der Eigenbedarf gedeckt. Die Produktion läuft weiter. Mosca beliefert damit umliegende Arztpraxen, Apotheken, Pflegeeinrichtungen und Einzelhandelsfilialen kostenfrei. Das Angebot richtet sich an Unternehmen und Einrichtungen, in denen die Mitarbeiter viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Die Kunststoff-Gesichtsmasken sollen helfen, das Infektionsrisiko für den Träger und die Umgebung zu senken.

Insgesamt drei 3D-Drucker produzieren Teile für etwa 35 Masken pro Tag.

Laut Mosca schränken die Gesichtsmasken das Atmen nicht unangenehm ein. Da es sich dabei nicht um medizinische Atemmasken handelt, garantierten sie auch keinen 100-prozentigen Schutz vor Ansteckung. Die Masken bestehen aus einem Druckteil aus Kunststoff, einer Sichtfolie sowie einem Kopfband aus Umreifungsband, das Mosca selbst herstellt. Alle Teile können leicht ausgetauscht werden.

Info: Interessenten können sich unter Telefon (06274) 9320 an die Mosca GmbH in Waldbrunn wenden. Weitere Informationen gibt es auch unter www.mosca.com